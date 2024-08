Gak Mau Repot, Tasya Kamila Suka Beli Kebutuhan Lewat Aplikasi Belanja Online

ERA.id- Tasya Kamila mengungkapkan aplikasi belanja online sangat membantu kesehariannya sebagai seorang ibu yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia mengatakan berbelanja merupakan kegiatan yang harus ia lakukan secara rutin, dan awalnya cukup menghabiskan banyak waktu.

“Kalau aku sendiri bikin schedule to do list harian, harus ngapain. Kegiatan berbelanja juga masuk pastinya ke to do list,” kata Tasya Kamila di konferensi pers Allofresh, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Namun, kegiatan berbelanja Tasya Kamila kini sudah jauh lebih mudah dilakukan dengan adanya aplikasi belanja online. Menurutnya dengan berbelanja secara online, ia jadi tidak perlu keluar rumah dan bisa mengalokasikan waktunya ke berbagai hal penting lainnya.

“Tapi aku rasa dengan adanya aplikasi belanja online ini dibikin simpel semuanya, dibikin mudah, dan meringankan sebagai ibu dengan energi kita bisa dipakai ke hal yang memang lebih penting. Untuk belanja yang tadinya harus keluar rumah, kena macet dulu, cari berbagai toko, semuanya sudah simple tinggal lewat HP saja,” jelasnya.

Salah satunya adalah ia jadi memiliki waktu bersama keluarga lebih banyak. Dengan berbelanja online yang sangat mudah dilakukan, ia juga bisa memiliki waktu untuk diri sendiri sendiri lebih banyak untuk menghilangkan penatl.

“Itu simple, jadi kita punya waktu juga nih buat quality time, karena kita nggak perlu keluar rumah belanja jauh-jauh. Waktunya bisa dipakai deh untuk me time, healing,” tuturnya.

Tak hanya itu, Tasya Kamila juga mengatakan aplikasi belanja online sering menawarkan banyak diskon. Ini bisa dimanfaatkan oleh para ibu untuk semakin berhemat ketika berbelanja.

“Lebih hemat juga, banyak diskonnya, voucher-vouchernya, terus gratis ongkir. Ini membuat experience belanja kita, belanja bulanan menjadi lebih hemat. Terus barang-barangnya lengkap, untuk anak-anak juga ada, kebutuhan suami juga ada,” pungkas Tasya Kamila.