WNA dari Eropa hingga Korea Selatan Bantu Ojol di Indonesia, Kirim Makanan hingga Obat Buat Demo

ERA.id - Aksi demo berujung kericuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Jakarta, menyita perhatian dunia. Warga dari berbagai belahan dunia ramai-ramai membantu memberi makanan dan juga minuman untuk pengemudi ojek online (ojol) dari jarak jauh.

Gerakan saling membantu dan memberi makanan untuk pengemudi ojol ini diinisiasi oleh Yammi lewat akun @sighyam. Ia yang merupakan PR ASEAN menggerakkan aksi solidaritas itu untuk mendukung pengemudi ojol menuntut kematian Affan Kurniawan (21), yang dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob.

"Teman-teman, saya baru tahu kalau kita bisa mendukung pengguna Grab di Indonesia yang masih berkeliaran di jalanan karena Grab memungkinkan kita melakukan pengiriman ke negara-negara Asia Tenggara lainnya? Okeeeeee," tulisnya di X.

Guys I just found out that you can support indonesian grab riders who are still out on the streets because grab allows you to make deliveries in other SE Asian countries?? OKAYYYY — yammi (@sighyam) August 30, 2025

Pada unggahan itu, ia juga memberikan cara atau tutorial untuk memesan makanan untuk dikirim ke Indonesia. Ia juga mengingatkan agar makanan yang dikirim tidak mengandung babi atau alkohol.

Selain makanan, ia juga menyarankan agar netizen di luar negeri bisa memberi bantuan obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya. Ia juga menyarankan agar makanan yang dipesan bisa diantar ke hotel dekat lokasi demo terjadi.

"Berikut daftar donasi medis dan alamat pengirimannya. Cari "KOTAK P3K" karena itu istilah orang Indonesia untuk kotak P3K. Di aplikasi Grab, navigasikan ke MART, bukan makanan. Saya menggunakan apotek APOTEK," jelasnya.

Seruan itu pun mendapat respon positif dan diikuti oleh banyak netizen dari belahan dunia, seperti Filipina, Malaysia, Korea Selatan, Inggris, Australia, Singapura, Thailand, Jepang, China, hingga Brasil.

"Sudah pesan makanan dan air untuk Pontianak karena dengar-dengar nanti ada demonstrasi di sana. Terima kasih ya, yammi!Para oomf dan non-oomf Filipina, kalau ada rezeki, tolong bantu teman-teman Asia Tenggara kita," tulis @hyaselyse

"Saya sudah mencapai batas kemampuan saya dalam membantu, tetapi dari lubuk hati saya, saya harap ini masih meringankan beban kalian. Makan dengan baik dan tetap kuat, teman-teman Indonesia mengirimkan cinta dari Malaysia," ujar @smin_nr

"Berlaku dari seluruh dunia asalkan Anda sudah mengunduh aplikasi Grab! Baru saja melakukan satu dari Inggris," tutur @inklingfeeling

"Yah, kurasa kamu bisa pesan dari mana saja di dunia! Aku baru saja pesan dari Yunani!" tutur @thecolorinpink

Gerakan solidaritas ini berawal dari aksi demonstrasi yang berubah menjadi kericuhan hingga kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob. Gerakan ini pun tidak hanya terjadi di Jakarta, namun menyebar di sejumlah wilayah Tanah Air.