Unik! Buah dan Sayur Ini Menyerupai Organ Tubuh Manusia, Ada yang Mirip Otak hingga Rahim

ERA.id - Beberapa jenis buah dan tanaman ternyata punya bentuk yang menyerupai organ tubuh manusia. Menariknya, banyak di antara makanan ini juga menyimpan manfaat kesehatan yang berhubungan dengan organ yang bentuknya mereka tirukan.

Meski terlihat kebetulan, hal ini sering dibahas dalam konsep food signatures bahwa alam seolah memberikan petunjuk mengenai manfaat nutrisi suatu makanan.

Berikut daftar buah dan sayur yang bentuknya mirip organ manusia, lengkap dengan fungsi kesehatannya dikutip dari berbagai sumber

1. Wortel dan Mata

Wortel dan mata (Dok. Pinterest)

Saat wortel dipotong melintang, pola bulat di tengahnya terlihat seperti iris dan pupil mata. Wortel kaya beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A nutrisi penting untuk menjaga retina bekerja optimal.

Konsumsi wortel secara rutin membantu menjaga ketajaman penglihatan dan melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya.

2. Alpukat dan Rahim

Alpukat dan rahim (Dok. Pinterest)

Alpukat bentuknya menyerupai rahim dan mengandung banyak nutrisi penting bagi kesehatan reproduksi wanita, seperti asam folat, vitamin E, dan kalium. Asam folat berperan dalam menjaga kualitas sel telur dan mendukung tumbuh kembang janin. Alpukat juga membantu menyeimbangkan hormon dan melindungi sel tubuh dari stres oksidatif.

3. Walnut dan Otak

Walnut dan otak (Dok. Pinterest)

Bentuk walnut yang dibelah menjadi dua bagian ini sekilas mirp dengan struktur otak. Walnut kaya omega-3, lemak sehat yang penting untuk memelihara fungsi otak, meningkatkan daya ingat, dan membantu proses berpikir.

Nutrisi dalam walnut juga melindungi sel saraf, mengurangi peradangan, serta mendukung kinerja otak tetap tajam.

4. Anggur dan Paru-paru

Anggur mirip paru-paru (Dok. Pinterest)

Satu gugus anggur terlihat menyerupai kumpulan alveoli (kantung udara) pada paru-paru. Anggur, terutama yang berwarna ungu, mengandung resveratrol dan flavonoid yang membantu menjaga kesehatan paru-paru, mengurangi peradangan, serta melindungi dari kerusakan oksidatif.

Konsumsi anggur bermanfaat terutama bagi mantan perokok untuk menjaga fungsi pernapasan tetap baik.

5. Tomat dan Jantung

Tomat mirip jantung (Dok. Pinterest)

Struktur dalam tomat terdiri dari beberapa ruang yang mirip bilik jantung manusia. Tomat kaya likopen, antioksidan yang membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat, mengurangi kolesterol jahat, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Tomat semakin efektif bila dikonsumsi bersama lemak sehat seperti minyak zaitun.

6. Kacang Merah dan Ginjal

Kacang merah (Dok. Pinterest)

Kacang merah memiliki bentuk mirip ginjal. Kandungan serat, protein nabati, magnesium, fosfor, dan kalium di dalamnya berperan mendukung fungsi ginjal dan kesehatan metabolik. Makanan ini juga membantu mengontrol gula darah dan tekanan darah yang sangat berhubungan dengan kesehatan ginjal.

7. Jahe dan Lambung

Jahe (Dok. Pinterest)

Jahe memiliki bentuk berlekuk menyerupai lambung. Tanaman ini efektif meredakan mual, perut kembung, diare, hingga gangguan pencernaan. Kandungan gingerol di dalamnya memiliki sifat anti inflamasi yang membantu melindungi saluran pencernaan dan mendukung proses pemulihan tubuh.

Meski bentuk makanan dan organ tubuh manusia bisa jadi hanya kebetulan, penelitian telah membuktikan bahwa banyak dari makanan ini memang kaya nutrisi yang mendukung organ yang mirip dengan bentuknya. Mengonsumsi makanan-makanan ini sebagai bagian dari pola makan seimbang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dari ujung kepala hingga kaki.