Luncurkan Cabang Terbaru, Eva Mulia Clinic Hadirkan Layanan Perawatan Lebih Modern

ERA.id - Eva Mulia Clinic resmi memperkenalkan cabang terbarunya, Eva Mulia Clinic Priority, sebagai langkah baru dalam menghadirkan pengalaman perawatan kecantikan yang lebih personal, modern, dan premium bagi setiap pelanggan.

Mengusung konsep yang lebih minimalis dan eksklusif, Eva Mulia Clinic Priority hadir dengan suasana yang lebih eksklusif, private, serta personal untuk memberikan pengalaman perawatan yang lebih maksimal bagi pelanggan. Cabang ini juga menghadirkan layanan dan treatment yang lebih meningkat dibandingkan cabang Eva Mulia Clinic sebelumnya.

Berbagai treatment unggulan tersedia di Eva Mulia Clinic Priority, mulai dari facial treatment premium, botox, threadlift, slimming treatment, hingga berbagai perawatan estetika lainnya yang dapat mewujudkan timeless glow bagi para customer. dr Eddy Widjaja mengatakan timeless glow bukanlah hasil instan, melainkan investasi kulit yang dilakukan sejak dini melalui perawatan yang tepat dan konsisten.

"Timeless glow merupakan hasil jangka panjang dari investasi kulit sejak dini. Kulit yang sehat dan terawat membutuhkan konsistensi, mulai dari basic skincare hingga treatment yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kulit," ujar dr Eddy Widjaja dalam talkshow di Grand Opening Eva Mulia Clinic Priority di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sementara itu, dr Lie Man, ahli estetika dari Eva Mulia Clinic, menjelaskan bahwa kesehatan kulit juga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan gaya hidup sehari-hari.

"Kulit yang sehat tidak hanya berasal dari skincare atau treatment saja, tetapi juga dari keseimbangan lifestyle, seperti menjaga pola makan, tidur yang cukup, olahraga rutin, dan menggunakan skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing," jelas dr Lie Man.

Dr Eddy Widjaja menambahkan, beberapa treatment unggulan yang tersedia di Eva Mulia Clinic Priority untuk menciptakan timeless glow antaranya IPL Glow, Ultimate Treatment yang mengkombinasikan IPL dan Laser Black Doll, hingga skin booster treatment untuk membantu kulit tampak lebih sehat, cerah, dan terhidrasi, serta beragam pilihan treatment lainnya.

"Timeless glow bukan sekadar tampilan kulit yang glowing sesaat, tetapi bagaimana kulit tetap terlihat sehat, cerah, dan terawat bahkan tanpa penggunaan makeup berlebih. Kulit yang sehat akan memancarkan glow alami yang muncul dari perawatan yang konsisten dan tepat sejak dini," ujar dr Eddy Widjaja.

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa setiap orang membutuhkan perawatan yang berbeda tergantung pada jenis kulit masing-masing. Melalui Eva Mulia Clinic Priority, kebutuhan tiap kulit bisa teratasi dengan cara yang nyaman dan premium.

"Setiap kulit memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan perawatannya juga harus personalized. Melalui Eva Mulia Clinic Priority, kami ingin menghadirkan pengalaman perawatan yang lebih nyaman, modern, dan premium sehingga hasil lebih optimal,” pungkasnya.

Eva Mulia Clinic Priority berlokasi di Gedung Eva Mulia Clinic Cabang Tebet lantai 2 dan beroperasi setiap hari pukul 09.00–19.00 WIB. Untuk mendapatkan pengalaman perawatan yang lebih nyaman dan personalized, customer disarankan melakukan reservasi sesi perawatan terlebih dahulu sebelum kunjungan.