Me-O Cat Fun Day 2026 Roadshow di Bandung, Ajak Cat Parents Peduli Kesehatan Kucing

ERA.id - Kucing kini menjadi bagian penting dari kehidupan banyak keluarga. Lebih dari sekadar hewan peliharaan, kucing hadir sebagai sahabat yang menemani keseharian dan menciptakan momen berharga bersama pemiliknya.

Berangkat dari semangat tersebut, Me-O kembali menghadirkan Me-O Cat Fun Day (CFD) 2026 Roadshow Bandung pada 11 Oktober 2026 di Lapangan Saparua, Bandung. Sebelumnya telah digelar Me-O Cat Fun Day di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Roadshow ini menjadi bagian dari upaya Me-O untuk memperluas semangat kebersamaan dan solidaritas di antara komunitas pecinta kucing di Indonesia. Melalui kegiatan yang memadukan hiburan, interaksi komunitas, dan edukasi, Me-O ingin mengajak lebih banyak cat parents untuk merayakan hubungan istimewa dengan kucing kesayangan mereka.

Me-O Cat Fun Day 2026 Roadshow Bandung akan menghadirkan beragam aktivitas yang dapat dinikmati bersama, mulai dari Zumba bersama, Cat Games bersama komunitas pecinta kucing, hingga sesi Chit-Chat bersama Selebcing seperti Neng (@nengmolencantik) dan Nastar (@marucatfamily) yang sudah memiliki banyak penggemar.

Berbagai doorprize juga akan menambah kemeriahan acara dan memberikan pengalaman menyenangkan bagi para peserta.

Bagi Me-O, momen kebersamaan tersebut juga menjadi pengingat bahwa merawat kucing tidak berhenti pada memberikan kasih sayang dan menghabiskan waktu bersama. Cat parents turut memiliki peran penting dalam memperhatikan kebutuhan nutrisi, menjaga kebersihan, serta memantau kondisi kesehatan kucing agar mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan nyaman.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD), istilah yang digunakan untuk kelompok gangguan pada saluran kemih bagian bawah kucing. Mengenali perubahan perilaku saat buang air kecil dan berkonsultasi dengan dokter hewan ketika muncul gejala merupakan bagian penting dari kepedulian terhadap kesehatan kucing.

Pemilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi kucing juga perlu menjadi pertimbangan dalam perawatan sehari-hari.

Mila Likumahua, General Manager Marketing Perfect Companion Indonesia, mengatakan, “Kami ingin membawa semangat kebersamaan dan solidaritas pecinta kucing, bukan hanya di Bandung, tapi juga di Indonesia, lewat Me-O yang dipercaya jutaan cat parents untuk bisa selalu sehat dan melewati berbagai momen bersama,” katanya lewat keterangan yang diterima ERA, Jumat (16/10/2026).

Melalui Me-O Cat Fun Day 2026 Roadshow Bandung, Me-O berharap dapat terus membangun kedekatan dengan komunitas pecinta kucing sekaligus mengingatkan bahwa setiap momen bersama kucing merupakan kesempatan untuk memberikan perhatian dan perawatan terbaik bagi mereka.

Me-O mengundang para pecinta kucing di Bandung dan sekitarnya untuk menjadi bagian dari perayaan kebersamaan ini di Lapangan Saparua pada 11 Oktober 2026.