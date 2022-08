Dikenal Konglomerat Tajir, Kado Ulang Tahun Reino Barack untuk Syahrini Dihujat Netizen: Tiap Tahun Pasti Bunga

ERA.id - Penyanyi Syahrini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40 tahun pada Senin (1/8/2022). Di hari spesialnya, pelantun lagu "Sesuatu" ini mendapatkan kejutan manis dari sang suami tercinta, Reino Barack.

Mantan kekasih Luna Maya ini mempersiapkan kue ulang tahun dengan ornamen kupu-kupu cantik dan meja makan dihiasi mawar merah. Didesain seperti sebuah studio, Syahrini memang terlihat menawan.

Mengenakan pakaian bak ratu, Syahrini memegang serangkaian bunga mawar merah yang besar. Reino Barack juga mencium kening sang istri tercinta.

Syahrini dan Reino Barack (Foto: Instagram/@lambee.pedes)

"The Love of my life my dear wife," bunyi tulisan ditumpukan mawar merah.

Lewat caption Instagram-nya, pria berusia 37 tahun ini mengucapkan selamat ulang kepada sang istri tercinta. Ia mendoakan agar Syahrini mendapatkan banyak kasih sayang hingga kesehatan. Reino mengaku sangat bersyukur memiliki istri seperti Syahrini.

"Selamat ulang tahun untuk cinta dalam hidupku.Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati dengan banyak cinta, sukacita, dan kesehatan yang baik," tulis Reino Barack.

"Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya, aku mencintaimu," lanjutnya.

Momen mesra itu dibagikan ulang di akun gosip @lambee.pedes. Namun, bukannya mengapresiasi, netizen malah ramai-ramai menghujat Reino Barack yang dinilai hanya mampu memberikan bunga dihari ulang tahun Syahrini.

Apalagi, Reino Barack dikenal sebagai sosok konglomerat.

"Tiap tahun pasti bunga aja," tulis akun @graciaap*****10.

"Duh duh tahun ke-4 pernikahan kadonya cuma kembang daridulu. Kata makncuk itu rumah tangga apa rumah duka," kata akun @avai_*****000.

"Masa bunga doang bukan tas kremes. " lanjut akun @rashya****

