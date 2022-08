Catat Tanggalnya, Agnez Mo hingga Kahitna Bakal Memeriahkan Synchronize Festival 2022

ERA.id - Setelah hampir 3 tahun tertunda karena pandemi, Synchronize Festival akhirnya kembali digelar secara offline. Festival yang mengusung tema "Lokal Lebih Vokal" ini akan digelar tiga hari berturut-tururt pada tangga 7,8, dan 9 Oktober 2022 mendatang, di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Utara.



Pihak penyelenggara sendiri menyatakan bahwa line-up yang tampil di festival tersebut terdiri dari musisi lokal dari berbagai provinsi. Beberapa nama besar yang akan tampil adalah Agnez Mo, Ahmad Band, Cokelat, Kahitna, Radja, Deadsquad feat Isyana Sarasvati, hingga Erwin Gutawa & 3Diva (Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya).



"Secara line up pastinya yang sesuai tema 'Lokal Lebih Vokal'. Line-up nya sendiri kita punya empat pilar yang di tahun ini akan kita bawakan, yaitu musisi legendaris, musisi populer, penampilan khusus, dan yang keempat adalah the new emerging artist," ujar Director of Communication Synchronize Festival 2022, Aldila Karina, saat konferensi pers di kawasan M Bloc Space, Jakarta, Rabu (10/8/2022).



