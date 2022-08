Umumkan Putus, Chika Kinsky dan Yumi Kwandy Simpan Rahasia Penyebab Hubungan Sesama Jenis Kandas

ERA.id - Chika Kinsky dan Yumi Kwandy secara tiba-tiba mengumumkan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Hal itu mereka sampaikan melalui media sosial setelah hubungan kontroversi mereka berlangsung selama dua tahun?

Melalui YouTube Yumsky’s Diary, Chika Kinsky dan Yumi Kwandy mengumumkan telah menyudahi hubungan mereka. Dengan mata sembab, keduanya menyampaikan kandasnya hubungan mereka ke netizen.

“This is probably our last video. Jadi dengan ini, kita pengen kalian tahu kalau kita putus. Berpisah,” kata Yumi Kwandy mengawali video YouTube Yumsky’s Diary, pada Jumat, 19 Agustus 2022.

“Ya, cuma bisa sampai di sini,” timpal Chika Kinsky di lokasi yang berbeda.

Yumi Kwandy mengungkapkan banyak yang bertanya-tanya alasan kandasnya hubungannya dengan Chika Kinsky. Namun, model cantik itu hanya ingin minta keduanya tetap didukung.

“Tapi, Yumsky’s Diary tetap ada. Ya episode gua sendiri, episode Chika sendiri. Gua tau kok pasti kalian, why, why, why? Tapi please, support kita aja. Support gua dan support kita,” lanjutnya.

Chika Kinsky dan Yumi Kwandy melalui Instagram juga mengucapkan terima kasih atas hubungan mereka, dua tahun yang bahagia.

“Thank you for the last 2 years @just.yumi makasi sudah banyak mengajarkan kebaikan buat aku. makasih udah hadir ke hdp aku dan key... Ur the best ☺️ goodbye, semoga kita menemukan jalan yg baik dan bsa lebih Happy.. jodoh ga kemana. tetep jadinorg yg baik hati, salut sama kamu,” ungkap Chika Kinsky di Instagramnya @chikakinsky19

Sama seperti Chika Kinsky, Yumi Kwandy berterima kasih kepada mantannya karena membuatnya bahagia.

“Terima kasih untuk tahun-tahun paling bahagia dalam hidupku 29! seseorang yang saya sebut rumah. Seseorang yang hatiku sembunyikan setiap badai datang. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya saya rasakan. Namun di sini saya mencoba. nikmati videonya,” ungkap Yumi Kwandy.

Seperti yang mereka tampil, Chika Kinsky, Yumi Kwandy secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan lesbi. Kemesraan hubungan sesama jenis itu mereka tunjukkan pula di media sosial secara update.