Foto Diduga V BTS dan Jennie BLACKPINK Disebar, Penggemar Minta Agensi Buka Suara

ERA.id - Rumor kencan V BTS dan Jennie BLACKPINK semakin ramai diperbincangkan, usai foto-foto yang diduga mereka tersebar di media sosial. Terbaru akun Twitter @pannchoa membagikan 3 foto diduga V dan Jennie terlihat mesra.



Foto pertama menampilkan Jennie tampak sumringah ketika V mengecup dahinya. Foto kedua memperlihatkan V dan Jennie tampak sedang melakukan panggilan video sambil tertawa. Lalu pada video ketiga terlihat folder diduga isi foto-foto V dan Jennie.



Foto-foto tersebut pun viral dan mendapatkan banyak respons dari penggemar V dan Jennie. Mereka menyayangkan privasi idola mereka diusik, dan sikap dua agensi yakni BigHit Entertainment dan YG Entertainament yang masih tetap belum buka suara.

V-Jennie's pictures get leaked once againhttps://t.co/OkEgDxkGWa pic.twitter.com/XwnZKbeuYf