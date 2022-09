Setelah Mendekam Dipenjara Selama 30 Tahun, Begini Penampakan Wajah Tua Ferdy Sambo yang Dipenuhi Keriput dan Uban

ERA.id - Seniman asal Yogyakarta bernama Agan Harahap baru-baru ini jadi perbincangan publik. Sebab, ia membagikan hasil karyanya berupa penampakan wajah tua Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

Diketahui, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Suami Putri Candrawathi ini adalah otak di balik tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Ferdy Sambo dijerat pasal 340 Subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto, Pasal 56 KUHP dengan ancaman dipenjara seumur hidup, 20 tahun penjara atau hukuman mati.

Ferdy Sambo (Foto: Instagram/@aganharahap)

Melalui Instagram-nya, Agan Harap memberikan gambaran Ferdy Sambo jika mendekam dijeruji besi 30 tahun kemudian. Itu berarti usia Ferdy Sambo sudah 79 tahun.

Dalam foto itu, wajah Ferdy Sambo sudah keriput dan rambutnya sudah memutih seperti uban. Ferdy Sambo memasang wajah sinis dengan memakai kemeja oranye.

Ferdy Sambo menceritakan narasinya lewat caption Instagram-nya. Dalam ceritanya, ia mengatakan bahwa Ferdy Sambo nantinya bisa mengidap gangguan jiwa.

"Lelaki tua itu tampak berjemur di bawah matahari menghangatkan tulang-tulangnya yang sudah renta. Sesekali dia meracau tentang harkat martabat keluarganya berulang-ulang," katanya.

"Seseorang dari kejauhan memberikan isyarat kepada saya dengan menyilangkan jari di atas dahinya menandakan bahwa laki-laki tua itu menderita gangguan jiwa," lanjutnya.

Ketika 30 tahun kemudian, seniman itu bercerita bahwa petugas itu mengatakan dulunya orang tersebut seorang penegak hukum yang pernah terblibat pelanggaran berat di masa lalu.

"Ia juga menjelaskan kalau sedang kumat, kakek itu suka main tembak-tembakan sendirian sambil mengacung-acungkan jari ke arah tembak," ungkapnya.

"'Istilah kate, ntu aki-aki udah kagak ketulungan dah!' ujarnya dengan logat Betawi yang kental," lanjutnya.

Ketika sedang dibicarakan, Agan mengatakan bahwa Ferdy Sambo menoleh dan mentapnya dingin. Saat itu, bulu kuduknya langsung merinding bak melihat hantu.

"Butuh sekian detik bagi saya untuk menguasai keadaan, mengambil kamera dan memotretnya. Tidak berlama-lama saya berkemas dan segera meninggalkan tempat itu," imbuhnya.

"Sambil keluar, entah kenapa tiba-tiba terngiang dibenak saya sebuah lagu dari Metallica berjudul 'And Justice for All'," tutupnya.

Unggahan itu mendapatkan sejumlah komentar dari beberapa publik figur. Mereka kagum melihat karya Agan yang sangat memukau.

"Good song," komentar Anji Manji

"Jago emang lu bang," tulis Azizah Hanum

"Semangat jurnalisme yang tak pernah luntur," kata Marzuki Mohammad.

Sebelumnya, hasil karya Agan Harahap berupa Ferdy Sambo menjadi perbincangan publik. Ia membuat imajinasi Ferdy Sambo ketika remaja lewat editan.

Kali ini, Ferdy Sambo terlihat sangat muda dengan seragam Sekolah Menengah Atas (SMA).

