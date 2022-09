Ditanya Soal Berakting, Kim Kardashian Akui Ingin Bintangi Film Marvel

ERA.id - Kim Kardashian tak menampik bahwa ia memang memiliki ketertarikan untuk berakting dalam sebuah film. Ia mengaku akan berakting jika mendapat tawaran yang menarik, terlebih jika tawaran bermain di film rilisan Marvel.



"Akankah saya berakting? Saya akan melakukannya bila ada yang menarik datang. Mungkin sebah film Marvel, itu bakal menyenangkan untuk dilakukan," ungkap Kim Kardashian dilansir dari New York Post.



Mantan kekasih Pete Davidson itu mengaku tak aktif mencari tawaran untuk berakting. Ia hanya berpikir bahwa tawarannya menarik dan waktu memungkinkan, maka ia akan melakukan pekerjaan sebagai aktris.



"Saya tidak aktif mencari, tapi saya berpikir kalau memang sudah waktunya akan datang sendiri," tuturnya.



Sementara itu, Kim Kardashian sendiri memang belum pernah berakting untuk film atau serial, selain untuk acara televisi keluarganya sendiri, The Keeping Up with The Kardashians. Ia hanya pernah mengisi suara pada film animasi bertajuk Paw Patrol pada Agustus 2021 lalu, untuk karakter Delores, anjing modis yang cantik.



"Anak-anak saya menyukai Paw Patrol, jadi itu membuat saya bangga bahwa saya adalah salah satu pengisi suaranya. Mereka juga begitu bersemangat," pungkas Kim Kardashian.