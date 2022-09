Jalani Ritual Melukat di Bali, Cita Citata Putuskan Berhijab, Dapat Hidayah?

ERA.id - Cita Citata sering tampil mengenakan hijab belakangan ini. Lewat tampil di kanal YouTube Melaney Ricardo, Cita menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk mengenakan hijab setelah menjalani tradisi melukat di Bali.



"Aku kemarin sempat ke Bali. Kemudian aku melukat di sana," ungkap Cita Citata.



Kekasih Didi Mahardika mengatakan bahwa ia melukat awalnya untuk menghilangkan energi negatif yang ada dalam dirinya. Namun, usai melukat, ia merasakan keanehan hingga memutuskan untuk berhijab.



"Jadi pada saat melukat itu aku juga mendapatkan keanehan. Besoknya aku berkerudung. Setelah mandi itu aku pulang, pakai kerudung, terus aku bilang, this is me," jelasnya.



Meski demikian, Cita Citata nyatanya belum bisa menyebut dirinya sudah berhijrah. Ia mengaku belum mampu memberi kepastian bahwa ia akan memakai hijab ke depannya.



"Nggak (hijrah). I don't know (buka hijab kembali). Kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana, tapi aku melakuakn ini untuk hal yang lebih baik, bukan agar kelihatan keren," tegas Cita Citata.