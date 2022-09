Kembali Gagal Nyanyi Nada Tinggi, Keisya Levronka Dicibir Netizen Malaysia

ERA.id - Keisya Levronka kembali menuai cibiran setelah gagal menyanyikan nada tinggi lagu "Tak Ingin Usai". Kali ini bukan di Indonesia, Keisya membawakan lagu tersebut di acara Anugerah Industri Musik (AIM) ke-23 di Malaysia, sehingga yang memberikan cibiran kebanyakan netizen negara tersebut.



Dilihat dari video penampilan Keisya di YouTube, awalnya ia bernyanyi dengan baik. Namun, saat lagu memasuki bagian nada tinggi, Keisya gagal mencapai nada tersebut hingga terdengar sumbang.



Hal ini sontak membuat netizen yang melihat video penampilan Keisya tersebut langsung mencibirnya. Banyak netizen Malaysia yang menanyakan identitas Keisya dan mengatakan suaranya sangat sengau.



"Siapa budak ni? Sengaunya suara dia terkucil pun," komentar netizen.



"Dia nyanyi bahasa apa? Tak jelas," ucap yang lain.



"Sengau, high note kali. Tidak pedulikan apa yang netizen cakap is okay. But at least, take some input and jadi lebih baik," sambung yang lain.





Selain di Malaysia, penampilan Keisya Levronka ini juga viral di Indonesia. Banyak netizen yang menyayangkan Keisya kembali gagal menyanyikan lagunya sendiri, terlebih ia tampil di negara lain.



"Maksa banget nih anak, dikasih tahu bukannya belajar, tp curhat sakit hati lagi," komentar netizen Indonesia, di akun @rumpi_gosip.



"Batu sih, udh disaranin turunin nada gak mau, bikin malu," kata yang lain.