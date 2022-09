Dicibir Netizen Malaysia Gagal Nyanyikan Lagu Sendiri, Keisya Levronka Curhat Lagi?

ERA.id - Keisya Levronka kembali menuai hujatan dari netizen setelah gagal menyanyikan nada tinggi lagunya sendiri "Tak Ingin Usai". Kali ini, cibiran itu datang dari netizen Malaysia. Sebab penampilannya itu di acara penghargaan negara tersebut, yakni Anugerah Industri Musik (AIM) ke-23, pada Minggu (11/9).



Tak lama setelah tampil di acara tersebut, Keisya kembali mengunggah cuitan di Twitternya. Ia seolah mencurahkan perasaannya yang sedang dilanda kebahagiaan dan kesedihan di saat bersamaan.



Diketahui, meski bernyanyi gagal, di acara tersebut Keisya Levronka berhasil memenangkan kategori Lagu Bahasa Melayu Terbaik yang Dipersembahkan oleh Artis Luar Negara.



"Very sad but very happy at the same time (sangat sedih tetapi sangat senang di waktu yang sama)," tulisnya.



Sontak cuitan Keisya ini pun mendapat banyak komentar cibiran dari netizen. Banyak yang menyayangkan Keisya yang kembali gagal menyanyikan nada tinggi lagunya dan dinilai tidak belajar dari kesalahan.



"Tips muka badaknya dong sist? Keren loh nyanyiin lagi sendiri gagal terus tapi tetap percaya diri," komentar netizen.



"Ya curhat lagi, nanti ada sakit hati 3.0 nggak nih? Bisa jadi sampai 99.0. Padahal dia sendiri yg gk belajar dr kesalahan," ucap yang lain.



"Satu2nya penyanyi yg bangga dengan ke fals an nya. Playing victim pula tuh," tambah yang lain.