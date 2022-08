Keisya Levronka Curhat Sakit Hati Lagi, Netizen Bertanya-tanya

ERA.id - Keisya Levronka kembali mencuri perhatian publik usai curhat di Twitter kalau dia tengah merasakan sakit hati untuk kedua.



"Here we go again, sakit hati 2.0," tulis Keisya, Rabu (24/8/2022).



Sayangnya, Keisya tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal yang membuatnya merasakan sakit hati. Ini membuat warganet menebak dan bertanya-tanya mengenai maksud curhatan Keisya tersebut, hingga ada yang mengaitkan dengan penampilan Keisya belum lama ini.



Seperti diketahui, sebelum mengunggah curhatan tersebut, Keisya Levronka tampil di acara sebuah stasiun televisi. Pada acara tersebut, Keisya tampil bersama teman alumni Indonesian Idol X lainnya, yakni Lyodra Ginting, Tiara Andini, Ziva Magnolya, dan Mahalini.



"Ini kenapa lagi kak Keisya? Tetap semangat ya," kata netizen.



"Apa karena live studio kakak belum di up di story? Pdhl 4 lainnya udh di up? Nggak mungkin kan," ucap yang lain.



"Harusnya RCTI gk usah pake Keisya kalo gk percaya sama kemampuan dia. Dan Keisya sendiri buktikan ke publik kalau tidak terjebak di kasus yang sama berkali2," komentar netizen lain.



Sementara itu, ini merupakan curhatan kedua Keisya Levronka mengenai rasa sakitnya yang diunggah di media sosial. Sebelumnya ia curhat merasa sakit hati akan ucapan Ivan Gunawan saat tampil di sebuah acara.