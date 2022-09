Berharap Pangeran Harry dan Meghan Markle Berbaikan dengan Keluarga Kerjaan Inggris, Oprah Winfrey Dikritik

ERA.id - Pasca meninggalnya Ratu Elizabeth II, Oprah Winfrey berharap Pangeran Harry dan Meghan Markle bisa berbaikan dengan keluarga Kerajaan Inggris, seperti yang disampaikan Page Six, Senin (12/9/2022). Namun, harapan baik Oprah Winfrey ini nyatanya membuatnya menuai kritikan dari netizen.



Banyak netizen yang menilai bahwa Oprah termasuk pihak yang menyebabkan hubungan Pangeran Harry dan keluarganya retak. Bahkan ada beberapa netizen yang meyarankan Oprah untuk meminta maaf atas pernyataannya tersebut.



"Oprah lupa dia yang memulai ini. Mungkin permintaan maaf dari Anda. Oprah bisa membantu menciptakan perdamaian? Mustahil," kata netizen di Twitter, dilansir dari Independent.



"Ironis mengingat bagaimana dia yang berperan dalam hal-hal yang membuat mereka sampai ke titik ini," ucap yang lainnya.



"Memiliki keberanian untuk berbicara tentang perdamaian setelah dia membantu merusak reputasi Meghan Markle dengan keluarga kerajaan," sambung yang lainnya.



Komentar kritikan tersebut disampaikan karena mengingat wawancara Oprah Winfrey dengan Meghan Markle dan Pangeran Harry pada 2021 lalu. Pada wawancara bertajuk Oprah with Meghan and Harry itu, mereka membahas seputar keluarga Kerajaan Inggris.



Meghan dan Harry membahas tentang gelar dan anak sulung mereka, Archie, yang diduga menerima komentar rasis dari keluarga kerajaan. Mereka juga berbicara tentang finansial Harry diputus oleh kerajaan.



Selain itu, Meghan juga membicarakan tentang adanya perseteruan antara dirinya dengan istri Pangeran Willian, Kate Middleton. Harry juga mengaku bahwa hubungannya dengan sang kakak merenggang setelah memutuskan keluar dari anggota keluarga kerajaan aktif.