Pernikahannya dengan Didi Mahardika Batal, Cita Citata Mendadak Bahas Orang Zalim: Gusti Allah Enggak Tidur

ERA.id - Pernikahan pedangdut Cita Citata dan Didi Mahardika yang harusnya digelar pada Kamis (15/9) terpaksa ditunda. Penundaan akad nikah ini dilakukan karena pelantun lagu "Sakitnya Tuh Disini" ini mendadak tak bisa hadir.



Pihak KUA mengatakan Cita Citata tak bisa hadir karena ada urusan di Bandung yang tak bisa ditinggalkan. Usai batal nikah, unggahan terbaru Cita Citata menjadi sorotan publik.



Usai pamer berkeliling Bandung bersama Didi Mahardika, Cita Citata mendadak membahas orang zalim dan menyinggung soal kesabaaran.

Cita Citata (Foto: Instagram/@cita_citata)



"Semoga kesabaran kita makin bertambah ya sayang. Makin banyak orang yang dzalim semakin diperkuat ilmu ikhlas kita. Gusti Allah enggak tidur," tulisnya, dikutip dari Instagram story @cita_citata.



Pada unggahan berikutnya, pedangdut berusia 28 tahun ini memberikan sinyal kepada netizen agar menunggu dan melihat sebuah kejahatan sesungguhnya.



"Kadang kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Tapi negara kita kan negara hukum. Ada hukum alam, hukum negara dan hukum sosial (sanksi social). Wait and see," katanya.

Cita Citata (Foto: Instagram/@cita_citata)



Lalu, Cita Citata membagikan ulang unggahan Didi Mahardika. Dalam unggahan itu, Didi membagikan foto Cita Citata yang bertuliskan 'Time will tell believe in god', yang berarti waktu akan memberitahu percaya pada Tuhan.



"Do not let other people behavior destroy your inner peace (Jangan biarkan perilaku orang lain menghancurkan kedamaian batinmu)," balas Cita Citata.