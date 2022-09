Profil Shahnaz Indira, Model Curvy Indonesia yang Tampil di London Fashion Week

ERA.id - Memiliki tubuh curvy bukanlah halangan untuk meraih mimpi menjadi model. Hal tersebut sebagaimana dilakukan Shahnaz Indira, model asal Indonesia yang dengan penuh percaya diri tampil di gelaran London Fashion Week 2023.

Diketahui Shahnaz lenggak-lenggok di catwalk dengan membawakan koleksi Simone Rocha. Artikel ini akan membahas profil Shahnaz Indira.

Profil Shahnaz Indira, Model yang Berusia 18 Tahun

Memang Shahnaz Indira berhasil buat bangga Indonesia dalam karirnya sebagai model.

Diketahui Shahnaz berasal dari Jakarta dan baru berumur 18 tahun.

Shahnaz Indira di London Fashion Week (TikTok)

Menariknya, Shahnaz memiliki tinggi di atas rata-rata orang Indonesia yaitu 180 cm. Bagi Anda yang penasaran dengan unggahan-unggahan pribadi Shahnaz di sosial media bisa ikuti akunnya di Instagram @shahnaz.indira.

Shahnaz tampil dengan mempresentasikan koleksi Simone Rocha Spring dengan tema Summer 2023 di London Fashion Week. Perlu diketahui, ajang internasional yang diikuti oleh Shahnaz Indira tersebut tentunya sudah familiar.

Berusia cukup belia dan menjadi mobil internasional, membuat pencapaian Shahnaz Indira menjadi impian banyak orang.

Diketahui, dunia fashion yang beberapa waktu lalu booming di Indonesia lewat Citayem Fashion Week bisa mencontoh semangat Shahnaz Indira yah. Sehingga makin pede dan berwarna adanya fashion dan model di Indonesia.

Shahnaz mempresentasikan koleksi Spring/Summer 2023. Puluhan koleksi ready to wear dipresentasikan dalam ragam cutting dan jenis pakaian mulai dari dress sampai outerwear. Koleksi Simone Rocha menampilkan gaya-gaya eksentrik nan modern.

Melalui kesempatan tersebut, Shahnaz berhasil memesona para pengunjung yang hadir. Dengan tubuh yang curvy, Shahnaz merupakan model plus-size yang tampil menawan dan percaya diri. Ia pun membagikan sejumlah foto dan video tentang kiprahnya di London Fashion Week melalui beberapa unggahan di akun Instagramnya.

"I was living my dream life yesterday, heart was so full, will never forget this momentšŸ–¤ My first international debut for @simonerocha_ SS 2023 at @londonfashionweek“ (Aku seperti menjalani mimpi dalam hidupku kemarin, aku sangat bahagia dan tak akan pernah melupakan momen ini, debut internasional pertamaku untuk @simonerocha_ SS 2023 at @londonfashionweek)," tulis Shahnaz dalam unggahan pada Senin 19 September 2022.

Dengan memiliki tubuh curvy, semakin menyiratkan pesan body positivity dari Shahnaz sehingga menjadikan runway tak hanya mempresentasikan model-model dengan tubuh langsing. Model seperti Shahnaz seakan menunjukkan fashion adalah tren untuk semua orang, dengan bentuk tubuh apapun, dan juga bisa dikenakan siapa saja, dilansir dari Liputan 6.

