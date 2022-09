Ngamuk Dituding Jadi Pemain Video Syur 2 Menit, Jeje Slebew: Aku Harap Kalian Cepat Dapat Hidayah

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video syur mirip Jeje Slebew. Video syur mirip salah satu tokoh Citayam Fashion Week ini menjadi viral di TikTok maupun Twitter.



Video berdurasi dua menit ini memperlihatkan perempuan berambut pendek tengah bersama laki-laki di ranjang. Saat beradegan panas, keduanya tidak memakai sehelai benang apapun.



Hingga akhirnya, Jeje Slebew angkat bicara lewat unggahan Instagram story-nya. Jeje membagikan foto screenshot video syur mirip dirinya dengan menyematkan tulisan 'Cilukk ba ketawan kan kamoo siapa'.

Jeje Slebew (Foto: Instagram/@911jesicacalling)





Diunggahan berikutnya, Jeje menegaskan bahwa video syur dan dirinya wajahnya berbeda. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada netizen yang sengaja menudingnya dalam video syur tersebut.

"Sangat-sangat lah berbeda bukan? Terima kasih banyak buat para editor terlove yang sudah bantu menjawab kegegeran ini. Kalian sangat membantu. Jadi ini sangat clear ya," tulis Jeje Slebew di Instagram Story @911jesicacalling.



"Sekali lagi buat yang masih bertanya 'Itu Kak Jeje?', jawabannya aku pertegas lagi ya, nope it's not me. Itu bukan aku yang ada didalam video tersebut. Melainkan itu orang lain entah siapa dia," tambahnya.



Jeje mengaku dirinya tak mengenal perempuan dalam video syur tersebut. Ia mengaku hanya ingin meluruskan berita hoaks yang selama ini beredar didunia maya.

Jeje Slebew (Foto: Instagram/@911jesicacalling)



"Aku cuma bisa kasih satu pesan buat orang-orang yang kemarin udah jelek-jelekin aku, fitnah aku dan masih banyak lagi. Aku harap kalian cepat-cepat dapat hidayah dari Tuhan dan juga semoga pola pikir bisa dirubah lebih baik lagi ya," ungkapnya.



Jeje menyerahkan semua permasalahannya kepada sang pencipta. Ia berdoa agar Tuhan membalas semua kejahatan-kejahatan netizen. Jeje juga mengucapkan terimakasih kepada netizen yang sudah memberikannya nasihat dan semangat.



"Terimakasih sebanyak banyaknya karena nasihat dan juga semangat dari kalian itulah yang ngebuat aku menjadi fokus kepada diri sendiri dan juga karirku dibanding aku harus fokus sama mulut-mulut jangan pernah bicara seenaknya aja tanpa bukti yang jelas dan signifikan," ungkapnya.



Selain itu, Jeje juga memunta netizen agar tak menghujatnya sembarangan, apalagi jika tidak mempunyai bukti yang jelas dan signifikan.



"Jangan pernah kemakan dengan omongan orang-orang. Jangan pernah sebar-sebar/buat berita hoax yang tidak jelas. Setiap manusia memang buat kesalahan tidak ada yang terlahir suci," katanya.



"Tapi kalau fitnah-fitnah sih hadeh angkat tangan deh. Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Selebihnya biar netizen baik dan netizen seram berperang karena hanyalah mereka yang tau mana betul benar dan mana yang salah sekian terimakasih," tutupnya.