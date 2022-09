Pernah Dicap Gay, Vidi Aldiano Ceritakan Sejarahnya: Ngapain Dipikirin? Gue Diproses Menerima

ERA.id - Penyanyi Vidi Aldiano menceritakan kembali saat dirinya sempat dicap sebagai penyuka sesama jenis atau gay di awal karier bernyanyinya. Ketika menjadi bintang tamu podcast Close The Door, suami Sheila Dara ini nampaknya tak mau ambil pusing dengan berita miring tersebut.



Mulanya, Deddy Corbuzier meminta Vidi Aldiano menceritakan kembali sejarahnya yang pernah dicap gay. Pelantun lagu "Nuansa Bening" ini mengaku dituding gay ketika dirinya awalnya masuk industri musik Tanah Air.



"Gue tuh penasaran, orang dari dulu sampai sekarang bilang lu itu gay, apa awalnya?" tanya Deddy Corbuzier, dikutip dari kanal YouTube-nya.



"Enggak tau adalah SOP. Semua penyanyi cowok di Indonesia, itu pasti digosipin gay dulu gitu," jawab Vidi Aldiano.



Penyanyi berusia 32 tahun ini mengatakan penyanyi pria tak hanya dirinya yang dituding gay. Namun, kini tudingan itu sudah berkurang tak gencar seperti dulu.

Vidi Aldiano (Foto: YouTube/Deddy Corbuzier)





"Generasi gue lah, semuanya ya itu SOP netizen, tapi sekarang udah berkurang mungkin ya. Pada zaman gue, 2009-2010. Homo, homo segala macam. Itu zaman Twitter," jelasnya.



Vidi Aldiano mengaku dirinya tak masalah dituding gay. Sebab, banyak penyanyi pria yang dituding gay sama seperti dirinya.



"Jujur gue enggak pernah keganggu. All my friend penyanyi cowok juga digituin juga. Penyanyi baru keluar, digosipin sama juga. Jadi, gue pikir oh industri entertainment, SOP-nya cowok-cowok digosipin gini pasti ada ya," tuturnya.



Tak bisa dipungkiri, sampai sekarang Vidi masih menerima tudingan dirinya gay walau sudah menikah. Namun, ia tak mau ambil pusing dan menerima tudingan tersebut.



"Ada saja sih (gosip gay sampai sekarang). Kayak menurut gue ya sudahlah," katanya.



"Sekarang (amarahnya terkait isu gay) dikontrol aja. Ngapain pikirin juga? Gue sudah di proses menerima," lanjutnya.



Vidi Aldiano kini sudah bahagia karena menikah dengan Sheila Dara. Menurutnya, sosok Sheila dan keluarga sangat berharga karena bisa menerima dirinya apa adanya.



"Gue senangnya punya partner Sheila, yang tau semuanya. Sakit-sakitnya gue, gila-gilanya mental gue dia tau semua," ucapnya.



"Gue punya safe zone, safe place. Enggak cuma Sheila, teman-teman, keluarga tau gue gimana. Jadi orang ngomong gimana enggak ngaruh cuy." lanjutnya.