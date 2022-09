Wendy Walter Dikabarkan Minggat dari Rumah, Reza Arap Blak-blakan Ngaku Mantan Playboy

ERA.id - Istri Reza Arap, Wendy Walters dikabarkan sudah keluar dari rumah alias minggat. Hal ini diduga tak leps dari isu perselinguhan suaminya dan belum ada klarifikasi hingga detik ini.

Atas isu yang kian berhemus itu, Wendy membuat pernyataan seolah dirinya telah diselingkui Reza Arap. Wendy juga mengatakan punya cukup bukti kuat atas perselingkuhan sang suami.



"Hi guys! Aku hargain semua yang sudah speak up ke aku. Tapi, sepertinya aku tak lagi bisa melihat bukti lainnya," cuit Wendy Walters melalui Twitter.



"Jadi aku rasa udah cukup ya untuk evidencenya (bukti), teman-teman. Thankyou for ur concern!" tutup Wendy Walters.



Akan tetapi, jauh sebelum isu perselingkuhan mencuat, Reza sempat membuat pengakuan yang mengejutkan. Reza Arap bahkan tak menampik dia menuruni sifat ayahnya yang doyan main perempuan. Bahkan, rasa itu selalu bergejolak di dalam dirinya.

"Gue udah wanti-wanti ke Wendy sejak relationship pertama. Gue bilang gue bangsat. One day, gue pasti salah," kata Reza Arap dilansir dari Youtube Niko Junius.