Mengenal Profil Wendy Walters, Istri Cantik Reza Arap yang Ramai Dibicarakan karena Isu Perselingkuhan

ERA.id - Profil Wendy Walters menjadi sorotan. Nasib rumah tangganya dengan Reza Arap atau Reza Oktovian menjadi buah bibir di Twitter karena sang suami diisukan berselingkuh.

Dugaan tersebut menguat setelah wajah sang suami tak lagi terlihat di feed Instagram Wendy Walters, kecuali satu foto pernikahannya. Wendy juga mengubah caption foto tersebut dengan ungkapan kekecewaan.

Foto pernikahan Reza Arap dan Wendy Walters (Instagram @wendywalters)

Foto tersebut memperlihatkan Reza Arap mengenakan setelan warna maroon di sebelah Wendy yang mengenakan gaun berwarna silver.

"Fuck around? thank you for the trauma," tulis Wendy.

Berdasarkan pantauan terbaru Era, foto tersebut bahkan telah dihapus. Hal tersebut semakin menguatkan dugaan netizen.

Sinyal perselingkuhan dalam rumah tangga pasangan muda ini tertangkap sejak 4 September 2022. Melalui akun akun Twitter pribadinya, Wendy Walters me-retweet cuitan orang lain yang isinya adalah orang selingkuh seperti sampah dan orang yang mendukung perselingkuhan termasuk sampah.

Di publik, Reza Arap dikenal sebagai orang yang “bucin” kepada Wendy Walters. Isu perselingkuhan yang dia lakukan tentu menyita perhatian netizen. Terlebih lagi, usia pernikahan mereka masih sangat muda.

Profil Wendy Walters, Istri Reza Arap

Nama Wendy Walters adalah Wendy Meilina Leo. Perempuan cantik ini lahir di Jakarta pada 27 Mei 1996.

Ci Wen, panggilan Wendy Walters, merupakan keturunan Tionghoa. Dia merupakan seorang influencer dan model ternama.

Dia pernah menempuh pendidikan di Ahmad Yani High School dan Gs Fame Institute of Business. Saat ini dia memang lebih dikenal sebagai youtuber dan selebgram. Namun, dia sempat bekerja di beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia.

Tercatat, pada 2014 dia bekerja sebagai Treasure Funding Officer di DBS Bank. Dia juga pernah menjadi senior business development di CTBC Bank pada 2015—2016 dengan jaringan international terluas di Taiwan. Pada tahun 2016 hingga 2017, Wandy bekerja di Mamaway Indonesia sebagai PA to CEO (Personal Assistance CEO).

Namun, sejak namanya semakin dikenal masyarakat ketika menjadi selebgram, Wandy memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pekerja kantoran. Dia fokus menjadi konten kreator.

Wendy memiliki hobi pole dance. Tak heran jika akun Instagram-nya berisi cukup banyak fotonya saat melakukan hobi tersebut.

Dia juga memiliki kesenangan yang cukup unik, yaitu mengkoleksi boneka seram. Dia memiliki replika boneka Annabelle yang harganya tidak main-main, yaitu Ro7,9 juta. Bentuk kecintaannya terhadap boneka juga terlihat dari dibuatkannya akun Instagram bernama The Walter Asylum.

Dia adalah penggemar Justin Bieber. Dikabarkan, Wendy menjadi salah satu orang yang punya Vespa X Justin Bieber seharga Rp73 juta. Saat mendapatkan motor tersebut, Wendy membagikan momen bahagia tersebut melalui Twitter.

Satu hal lagi soal profil Wendy Walters. Dia dan Reza Arap menikah pada awal tahun 2021. Dengan kata lain, usia pernikahannya belum genap dua tahun. Reza dahulu adalah seorang muslim. Namun, beberapa waktu sebelum menikah dengan Wendy, Reza mengikuti agama yang dianut oleh sang calon istri, yaitu Buddha.