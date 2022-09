Lesti Kejora Resmi Polisikan Rizky Billar Dugaan KDRT, Ramalan Mbak You Jadi Sorotan Lagi: Menikah Cuma Sebentar

ERA.id - Saat ini, jagat maya dihebohkan dengan kabar pedangdut yang resmi polisikan Rizky Billar atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Rabu (29/9/2022) malam hari. Sebelum adanya kabar KDRT, pasangan ini diduga hanya settingan belaka.



Walau sudah menikah dan mempunyai anak, Baby Leslar tetap saja banyak yang merasa pasangan ini hanya settingan belaka. Semenjak menikah, banyak para peramal yang meramal pernikahan pasangan yang menikah pada 19 Agustus 2021 ini.



Kini, ramalan dari mendiang Mbak You kembali mencuat. Banyak yang menduga bahwa ramalan dari sang mendiang tepat sasaran. Kepada Denny Darko, Mbak You mengungkapkan hubungan keduanya bermula karena settingan.



Namun, yang diuntungkan dari hubungan ini adalah Rizky Billar. Mbak You menyampaikan jika keduanya menjalani rumah tangga, maka tak akan bertahan lama.

Mbak You (Foto: YouTube/John Latu)





"Kalau pun menikah mereka cuma sebentar," kata Mbak You, dikutip dari kanal YouTube John Latu.



Mbak You melihat pasangan ini usai menikah, maka popularitasnya akan sedikit menurun. Ia melihat pasangan ini bakal bercerai, karena Rizky Billar selingkuh.



"Setelah menikah, mereka akan sedikit menurun (popularitasnya) dan justru bisa bercerai karena ada pihak ketiga dari pihak Rizky," lanjutnya.



Diketahui, sang pedangdut melaporkan Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT.



"Ke polres Jakarta Selatan untuk melaporkan yang dialaminya. Menurut beliau ini KDRT. Menurut saudara L yang melakukan adalah suaminya sendiri," kata Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, dikutip dari kanal YouTube SelebTubeTV.

Rizky Billar dan Lesti Kejora (Foto: Instagram/@lestykejora)





Saat ini, pihak penyidik tengah mendalami laporan dari Lesti Kejora atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar. Pihak penyidik juga melakukan visum terhadap Lesti Kejora untuk memperjelas bukti kekerasan.



"Kalau itu nanti itu tetap kami dalami, ya kapan, berulang atau tidak, itu penyidik yang lebih tau," paparnya.



"Ya nanti tunggu dulu ya bukti visum yang memperjelas untuk bukti ontetik. Semalam kita harus visum dulu. Jadi untuk melaporkan kasus ini harus visum dulu," lanjutnya.



Jika bukti-bukti yang dikumpulkan sudah lengkap, pihak penyidik akan memanggil Rizky Billar ke Polres Jaksel untuk dimintai keterangan.



"Kalau itu ya penyidik yang meminta keterangan. Terkait kasus ini pasti kita panggil (Rizky Billar)," tuturnya.



"Laporannya saudari L semalam dan sudah kami terima. Nanti kita melakukan pemeriksaan dulu, yang jelas dari korban maupun bersangkutan." lanjutnya.