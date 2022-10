Jadi Kontroversial, Kanye West Pakai Baju Bertuliskan "White Lives Matter" di Paris Fashion Week

ERA.id - Musisi Kanye West mengenakan baju kontroversial, bertuliskan "White Lives Matter", di acara Yeezy season 9, hari Senin, lokasinya sama dengan acara Paris Fashion Week di gelar.

Sebelumnya, Kanye West melakukan catwalk untuk pertama kali, dalam acara fashion show Balenciaga di Paris Fashion Week, Minggu (2/10) waktu setempat.

Keesokannya, di Paris, Kanye West juga mengenakan baju yang sama saat acara Yeezy season 9. saat itu, dia sedang berpidato sambil mempersembahkan koleksinya untuk musim kesembilan Yeezy.

Dilansir dari NME, (4/10), Kanye West kedapatan sedang berfoto dengan Candace Owens. Mereka tampak serasi mengenakan baju betuliskan "White Lives Matter" sebagai parodi "Black Lives Matter".

Candace Owens adalah penulis, komentator, dan aktivis politik konservatif. Dia juga pernah mengkritik soal gerakan "Black Lives Matter".

Kanye West and Candace Owens wearing “White Lives Matter” shirts at his fashion show in Paris. pic.twitter.com/eJekZ8cGhe