Pernah Akrab, Justin Beiber Isyaratkan Ogah Berteman Lagi dengan Kanye West, Gegara Hina Hailey Baldwin?

ERA.id - Pertemanan Justin Beiber dengan Kanye West dikabarkan telah putus, akibat Kanye West menghina Hailey Baldwin.

Dilansir dari TMZ, Senin (10/10/2022), perseteruan dimulai saat editor Vogue, Gabriella Karefa-Johnson, mengkritik baju Kanye West betuiliskan "White Lives Matter". Baju tersebut dikenakan Kanye saat acara Yeezy season 9. Gabriella mengatakan, baju itu tidak mempunyai unsur seni dan fashion.

Hailey Baldwin juga lewat Instagram Story, mendukung Gabriella. Dia mengatakan, sebuah kehormatan bisa mengenal Gabriella sebagai teman.

"Aku selalu menghormatimu teman! Mengenalmu adalah hal yang menyanjung dan bekerja untukmu adalah sebuah kehormatan. Kau baik, bertalenta, lucu, dan cantik," tulis Hailey.

Kanye West melihatnya merasa tersinggung. Dia mengungkapkan kemarahannya di Instagram.

"Sebentar, aku dimusuhi lagi?? Justin tolong beritahu aku, kendalikan kekasihmu sebelum aku menggila. Kau seharusnya mendukungku," ucap Kanye, sebelum unggahannya telah dihapus.

Kanye West juga menyinggung soal para penggemar, hanya suka dengan hidung palsu Hailey Baldwin.

"Mereka hanya suka pada bokong Gigi Hadid dan hidung palsu si Hailey Baldloose (plesetan Baldwin) dan tentunya bisnis rendahan Corey Gamble," tutup Kanye West.

Penyanyi lagu "Praise God" juga mengunggah artikel lama, berisi informasi Hailey Baldwin sedang berkencang dengan Drake, tahun 2016 lalu.

Menurut teman dekat Justin dan Hailey, mereka telah sakit hati dengan ucapan kasar dari Kanye West.

"Keduanya sakit hati dengan apa yang dikatakan Kanye. Jelas sekali, Kanye West sudah lewat batas. Dia (Hailey) hanya mendukung Gabriella," ucap teman dekat Justin dan Hailey.

Dikabarkan, Justin Beiber lebih memilih untuk menjaga istrinya, Hailey Baldwin. Justin juga akan menjauh dari Kanye West, meskipun mereka dulu sempat dekat.

