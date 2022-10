ERA.id - Christian Bale Nyanyi Dengan Taylor Swift: Itu Adalah Adegan Yang Sangat-Sangat Lucu

Girang Bisa Nyanyi Bersama Taylor Swift, Christian Bale: Kaget Dapat Kejutan Seru

Christian Bale bernyanyi dengan Taylor Swift dalam adegan di dalam film "Amsterdam".

Setelah bernyanyi dengan Taylor Swift, Christian Bale tidak tahu harus bercerita ke siapa.

"Itu adalah kejutan yang sangat menyenangkan, dan saya sebenarnya tidak memberi tahu siapa pun tentang itu," ucap Bale, seperti dilansir Ew, Selasa (4/10/2022).

Christian Bale akhirnya segera pergi untuk bercerita kepada anak perempuannya, dia telah bernyanyi dengan bintang lagu pop, Taylor Swift.

"Saya pergi ke putri saya dan berkata, "kamu tahu dengan siapa ayah bernyanyi hari ini? Taylor Swift" Dan dia seperti, "Tunggu, apa? Kenapa ayah melakukan itu?"," ujar Bale.

Bale menjalaskan, adegan bernyanyi dengan Taylor Swift merupakan adegan yang lucu.

"Itu adalah adegan yang sangat lucu, sungguh, karena John David Washington dan saya sendiri telah sedikit berlatih lagu itu," ucap Bale.

Christian Bale mngatakan, saat latihan, dia sempat lupa lirik dari lagu tersebut.

"tetapi ada di mana saya lupa lirik. Jadi saya segera melihat JD (panggilan John), dia lalu melihat saya dan kemudian dia juga lupa. Jadi Saya harus improviasi terhadap liriknya. Kemudian nada saya menjadi datar. Nada saya ancur-ancuran," ujar Bale.

Christian Bale talked about what it was like to sing with Taylor Swift in #Amsterdam:



“It was like we had been drowning out an angel’s voice all day long with our cacophony and our rough, terrible voices" https://t.co/vcSs1gPi1x pic.twitter.com/h7xUKqCwVy