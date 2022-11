Fotonya Bersama Hailey Baldwin Bikin Heboh, Selena Gomez Tanggapi Santai: Bukan Masalah Besar

ERA.id - Kehebohan yang terjadi dari beredarnya foto Selena Gomez bersama Hailey Baldwin beberapa waktu lalu memang menggemparkan. Khusus fan Justin Beiber benar-benar dibuat terkejut melihat mantan kekasih dan istri idola mereka akrab.

Pasalnya, selama ini muncul desas-desus yang menyebut Selena Gomez dan Hailey Baldwin memiliki hubungan yang tidak baik. Namun, dengan beredarnya foto tersebut semua dugaan jadi terbantahkan.

Dilansir dari Hollywoodlife, Kamis, (3/11/2022), melihat foto tersebut, Selena mengonfirmasi bahwa hubungannya dengan Hailey baik-baik saja. Sekaligus mematahkan rumor perselisihan antara mereka.

Selena langsung mendapat pujian, untuk mau foto bareng dengan Hailey. Pengisi suara karakter Mavis di film "Hotel Transylvania" membalas bahwa itu adalah hal yang biasa.

"Terima Kasih. Ya, itu bukan masalah besar. Itu bahkan bukan apa-apa," ucap Selena.

Lewat ucapan Selena, ternyata Selena dan Hailey masih berkomunikasi.

Selena Gomez confirms that she and Hailey Bieber never had any issues.



"It's not even a thing" pic.twitter.com/edPlVi8Yro