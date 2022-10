ERA.id -

Bayi Baru 6 Bulan Dikasih Makan Paha Ayam, Parenting Nikita Willy Tuai Pro Kontra

Baby Issa atau nama asli Issa Xander Djokosoetono, anak pertama dari Nikita Willy dan Indra Priawan. Dikabarkan, Baby Issa saat ini mulai memasuki tahap MPASI (Makanan pendamping ASI).

Melalui TikTok (@Armando_extrada24), dia mengunggah video soal parenting Nikita Willy mengajarkan anaknya makan ayam.

Bayi Issa, terlihat memakan opor ayam bagian paha. Meskpiun baru menginjak usia 6 bulan pada 7 Oktober 2022, Nikita Willy sebagai ibu, mengajari anaknya memakan paha ayam tanpa bantuan orang lain.

"Me guiding him how to eat drumstick and eat slowly (aku mengajarinya bagaimana memakan paham ayam dan makan secara perlahan)," tulis Nikita Willy, (12/10).

Baby Issa duduk di kursi khusus makan bayi, juga makan dengan lahap dan mencoba menghabiskan makananya. Meski makannya belum bersih, Nikita Willy tidak mempermasalahkan hal itu.

Dalam caption video mengatakan, keluarga dari Nikita Willy dan Indra Priawan adalah keluarga terkeren dan terkece.

Video yang kurang lebih telah ditonton sebanyak 8 juta orang, beberapa netizen ikut berkomentar soal parenting Nikita Willy. Ada yang salut namun ada pula yang nyinyir. Gaya parenting Nikita Willy pun menuai pro dan kontra netizen.

"Kayak gini nih perlu ditiru buat new mom, mpasi itu selalu berkembang tiap zaman ya, yok new mom selalu update cara pemberian mpasi," tulis @emakZAGG.

"Anaku dikasih makanan kek gitu , para nenek, bibik, tetangga keluar tanduk semua," tulis @25.28.10.

"Takut tersedak liatnya, anakku segitu baru bubur dulu," tulis @SintaRahayu.