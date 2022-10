Kim Kardashian Pamer Kisah Bercinta dengan Pete di Perapian, Kanye West Sewot: Kelakuan Zionis Yahudi

ERA.id - Kanye West sebagai mantan suami dari Kim Kardashian, mengomentari perilaku mantan istrinya yang berhubungan seksual sama seperti orang-orang Yahudi.

Dilansir dari Dailymail, Senin (17/10/2022), Kanye West dalam sebuah wawancara di Drink Champs, yang dirilis Sabtu 15 Oktober 2022. Diketahui Kim dan Kanye memiliki empat orang anak, North, Saint, Chicago, dan Psalm.

Sebagai ayah, Kanye menyinggung soal Pete Davindson yang disuruh menjauh dari anak-anaknya.

"Pete Davidson, menjauh dari anak-anak saya. Dia juga telah menato nama anak-anak saya di badannya," ucap Kanye West.

Kanye West juga buka suara soal episode baru dari serial "The Kardashians" di Hulu. Kim di sana bercerita, dirinya telah berhubungan intim di depan perapian dengan Pete. Sebagai tanda penghormatan neneknya.

Pelantun lagu "Praise God" menyinggung apa yang dilakukan Kim sama seperti praktik orang-orang Yahudi.

"Kim adalah seorang Kristen. Ketika saya baca berita itu, saya seperti 'itu yang dilakukan orang-orang Zionis Yahudi di kehidupan mereka' dan itu yang mau disampaikan oleh media," kata Kanye West.

Kanye West menambahkan, dirinya tidak akan berhenti dalam memerangi musuhnya, dalam hal ini adalah iblis.

"Saya akan memberi tahu Anda semua sekarang, iblis adalah musuh yang dikalahkan dan Anda tidak bisa menghentikan saya," tutup Kanye west.

Hal ini adalah kedua kalinya Kanye menyinggung buruk soal orang-orang Yahudi. Sebelumnya Kanye West pernah mengunggah postingan di Twitter pribadinya.

"Saya sedikit mengantuk malam ini, tetapi ketika saya bangun saya akan mati dalam hitungan ketiga oleh ORANG YAHUDI," tulis Kanye, sebelum dihapus oleh Twitter.

your friend threatened to go "death con 3" on jewish people and then started whining about cancel culture when forced to delete the mass death threat so I'd say it's going great pic.twitter.com/K7DVXcyuBd