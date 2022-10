Beberapa Kontroversi Kanye West yang Menghebohkan Publik Sampai Instagramnya Diblokir

ERA.id - Sosok Kanye West memang sudah populer di dunia hiburan. Sikap dan tindakannya yang penuh kontroversi membuat reputasinya lebih dikenal daripada prestasinya. Tentunya bukanlah hal yang mengherankan jika nama Kanye terus menerus menarik perhatian publik.

Misalnya pada awal tahun 2022 lalu, Kanye diketahui telah menciptakan banyak drama yang membuat publik tidak habis pikir karena tingkahnya. Publik pun menduga jika musisi kelahiran Amerika 8 Juni 1977 ini, melakukan semua hal tersebut dengan sengaja karena ingin namanya tetap populer di telinga orang banyak.

Bahkan dari kabar yang terbaru, majalah gaya hidup dan mode, Vogue menyatakan dengan tegas untuk tidak lagi bekerja sama dengan rapper asal Amerika Serikat tersebut setelah urutan kontroversi yang dilakukannya.

Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Vogue pada Page Six. Editor in Chief Vogue, Anna Wintour, tak ingin lagi menjalin kerja sama dengan Kanye West dalam bentuk apa pun.

Padahal Wintour sendiri diketahui mempunyai hubungan dekat dengan rapper 45 tahun ini. Pada 2009 lalu, Wintour sempat mengundang West ke gelaran Met Gala.

Berikut beberapa deretan kontroversi Kanye West yang juga dijuluki ‘King of Drama.’

Kanye West diduga sindir Kim Kardashian dan Pete Davidson melalui lirik ‘Eazy’

Pasangan Kanye West dan Kim Kardashian saat menghadiri WSJ Magazine 2019 Innovator Awards di MOMA, New York City. (Getty Images/Angela Weiss)

Sejak bercerai dengan mantan istrinya, Kim Kardashian, hubungan keduanya memang tidak baik-baik saja. Bahkan setelah mengetahui Kim berkencan dengan Pete Davidson pada awal tahun 2022, Kanye pun memberikan komentar atas hubungan mereka lewat lirik lagu berjudul ‘Eazy’.

Di dalam lagu tersebut terdapat lirik yang diduga sebagai komentar atas hubungan Kim dan Pete, serta memberikan sindiran kepada Kim atas kehancuran rumah tangga mereka.

“God saved me from that crash/ just so I can beat Pete Davidson's a**." (Tuhan menyelamatkan saya dari kecelakaan itu/ agar saya bisa mengalahkan Pete Davidson's a***).

“If we go to court, we'll go to court together/ Matter of fact, pick up your sis, we'll go to court together.”

Kanye West bermasalah dengan Kid Cudi

Lantaran Cudi dianggap telah mengkhianati dirinya, Kanye pun merasa marah kepada Kid Cudi. Cudi diketahui menjalin hubungan baik dengan Pete Davidson yang menjadi kekasih Kim Kardashian dan juga berteman dengan Billie Eilish yang sempat berselisih dengan Kanye akhir-akhir ini.

Karena permasalahan tersebut, Kanye mengancam tidak akan mencantumkan nama Cudi pada album baru Kanye yang berjudul 'Donda'. Cudi pun hanya menanggapi ancaman ini dengan santai.

Di sisi lain, Cudi justru mengungkapkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia pun tak berkenan jika namanya dicantumkan dalam album Kanye West yang baru.

Kanye West putar suara Kim Kardashian saat rilis ‘Donda 2’

Bisa jadi, Kanye memang belum bisa melupakan mantan istrinya, Kim Kardashian. Sebab, dalam acara listening party dari album terbarunya ‘Donda 2’ yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, rapper berusia 44 tahun ini lagi-lagi menyinggung sosok Kim dengan rekaman suara mantan istrinya tersebut.

"Saya menikah dengan rapper terbaik sepanjang masa. Tidak hanya itu, dia adalah orang kulit hitam terkaya di Amerika. Seorang jenis yang berbakat dan sah memberi saya empat anak yang luar biasa."

Team Ye vs Team Pete

Melalui media sosialnya, pada Februari 2022 Kanye membuat kontroversi kembali. Ia diketahui mengunggah sebuah meme di Instagram yang berisikan editan foto Captain America: Civil War. Hal ini pun menjadikan banyak warganet heran dengan sikap Kanye.

Dalam editan foto tersebut, Kanye West menempatkan dirinya di posisi Captain America bersama Julie Fox, Drake, Travis Scott dan Future. Sementara, di sisi lainnya, ada Pete Davidson di posisi Iron Man, Kid Cudi Kim Kardashian, Billie Ellish, dan Taylor Swift.

Karena menuturkan ujaran kebencian, akun Instagram Kanye West diblokir

Kabar ini datang dari Perusahaan Meta yang menetapkan untuk membatasi aktivitas Instagram Kanye West selama 24 jam. Semua konten yang diunggah Kanye di Instagram sudah dihapus karena melakukan ujaran kebencian, intimidasi, dan pelecehan.

Seperti yang dikabarkan, pada bulan Maret 2022 lalu, Kanye menyatakan kalimat rasial kepada pembawa acara 'The Daily Show' Trevor Noah melalui unggahan Instagram. Terkait masalah ini, baik Kanye maupun perwakilannya belum memberikan komentar sama sekali.

Demikianlah beberapa kontroversi Kanye West yang pernah terjadi. Sikap dan tindakannya membuat ketidaknyamanan pada beberapa pihak dan lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengannya.

