Besok Ada Manggung, Ari Lasso Ngomel-ngomel Ditinggal Pesawat

ERA.id - Ari Lasso baru-baru ini terlihat kesal akibat ditinggal pesawat. Ia ditinggal saat hendak pulang dari Singapura ke Indonesia.

Melalui akun Instagram pribadinya, Ari Lasso mengungkapkan kronologi ditinggal pesawat Batik Air. Ia juga meluapkan kekesalan atas kerugian yang ia alami.

"Halo temen-temen di Batik Air, di Lion Group. Saya ditinggal pesawat Anda di Singapura. Saya beli bisnis, pulang-pergi (PP). Ini pesawat saya mestinya 17.35 ya, 7150. Tapi kemarin mendapat Whatsapp di pagi hari, bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35," ucap Ari Lasso, (20/10/2022).

Gate penerbangan pesawatnya juga diubah tanpa ada pemberitahuan.

"Saya masuk gate, diubah menjadi gate 21. Pokoknya diubah lah ya. Saya masuk, dibilang, Hey this is not your flight. Saya pindah ke gate satunya, Your flight is already fly," ujarnya.

Ari Lasso menjelaskan, dia mengalami kerugian cukup banyak, mulai dari memesan ulang kembali tiket dan hotel. Juga ada manggung di Surabaya yang kemungkinan jadi telat.

Mantan vokalis band Dewa 19 itu meminta tolong netizen, untuk ikut bersama mengkritik ke akun Instagram Batik Air.

Akhirnya, jelang berapa jam. Ari Lasso mengunggah video yang berisi, tiketnya sudah diganti dan dia mendapatkan jadwal penerbangan kembali.

"Saya melewati beberapa teman di institusi negara ini terima kasih tiketnya sudah diganti ya, sekarang pesawatnya jam 9," kata Ari Lasso.

Ari Lasso menegaskan, semoga dengan kejadian ini, bisa lebih meningkatkan layanan penerbangannya.

"Supaya juga perusahaan bisa menjadi perusahaan yang maju, oke sampai ketemu di Jakarta," tutupnya.