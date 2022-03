Jaden Smith Bela Will Smith Usai Insiden Tampar Chris Rock di Oscar 2022: Begitulah Cara Kami

ERA.id - Musisi sekaligus putra dari aktor Will Smith, Jaden Smith, buka suara terkait insiden yang terjadi di panggung Oscar 2022. Jaden membeli pembelaan kepada ayahnya usai menampar Chris Rock di atas panggung.



Melalui sebuah cuitan di Twitter miliknya, Jaden turut mengikuti pertengkaran yang terjadi dan melibatkan ayahnya dengan komedian Chris Rock. Jaden nampak memberikan dukungan penuh kepada Will Smith setelah memenangkan Aktor Terbaik di Oscar 2022.



"Dan begitulah cara kami melakukannya," cuitnya.

And That’s How We Do It