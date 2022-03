Chris Rock Ditampar di Atas Panggung Oscar 2022, Ernest Prakasa Salahkan Will Smith: Lebih Tidak Pantas!

ERA.id - Komika Ernest Prakasa menanggapi aksi Will Smith yang menampar Chris Rock di atas panggung Piala Oscar 2022 pada Minggu (27/3). Seperti diketahui, hal ini terjadi pasca Chris Rock menyinggung istri Will Smith, Jada Pinkett Smith.



Kala itu, Chris Rock hadir untuk membacakan pemenang Piala Oscar kategori Best Documentary Features. Sebelum membacakan nominasi, Rock membuat guyonan soal Jada Pinkett Smith yang mencukur habis rambutnya.



Padahal, Pinket Smith tengah berjuang menghadapi alopecia, penyakit autoimun yang bikin rambut rontok. Tentunya, Will Smith geram dan melayangkan tamparan ke wajah Chris Rock. Lewat akun Instagram-nya, Ernest Prakasa menanggapi kejadian itu.







"Di panggung Academy Awards, Chris Rock nge-joke soal penyakit istri Will Smith. Will Smith yang marah kemudian naik panggung, lalu menampar Chris Rock dengan keras. Siapa yang melanggar etika?" tulis Ernest Prakasa.



Pria berusia 40 tahun ini merasa lelucon dari Chris Rock memang jahat dan tak terlalu lucu. Ernest menyalahkan perbuatan yang dilakukan Will Smith yang dinilai kasar saat di atas panggung.



"Joke Chris Rock memang jahat & tidak terlalu lucu. Tapi memukul seorang pembawa acara di atas panggung sebuah perhelatan yang sangat dihormati, juga tidak bisa dibenarkan," katanya.



"Dua-duanya patut disalahkan, tapi kalau harus memilih, menurut gw tindakan Will Smith lebih tidak pantas. What do you think guys?" lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon dari rekan sesama selebriti. Mereka mengeluarkan pernyataan berbeda soal Will Smith yang menampar Chris Rock diatas panggung Oscar 2022.



"Idealnya dipukul aja dibelakang stage," tulis Wanda Hamidah

"Buat gw yg lebih penting itu lebih seru mana. WILL SMITH," kata Jenny Jusuf

"Kalo by law harusnya Will bisa dituntut sih." lanut Martin Anugrah

Tag: ernest prakasa will smith Chris Rock