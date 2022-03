Jadikan Jada Pinkett Bahan Lelucon, Will Smith Tampar Chris Rock di Panggung Oscar 2022

ERA.id - Momen tak terduga sekaligus mengejutkan terjadi di acara penghargaan Oscar 2022, pada Minggu (27/3/2022). Will Smith menampar Chris Rock usai sang istri, Jada Pinkett Smith dijadikan bahan lelucon.



Hal ini terjadi saat Chris Rock didapuk untuk membacakan nominasi kategori Best Documentary Features. Seperti biasa, sebagai komika Chris pun memberikan lelucon dengan menggunakan artis yang hadir, hingga momen lucu berubah saat ia membicarakan Jada Pinkett.



Chris melontarkan lelucon mengenai rambut Jada yang saat ini sudah botak. Ia menyebut ibu Jaden Smith itu terlihat seperti bintang GI Jane. Mendengar hal itu, Will Smith tampaknya tak menganggapnya sebagai lelucon.



