Dituding Jadi Simpanan Pejabat, Clara Shinta Seleb TikTok Sering Check-in ke Hotel?

ERA.id - Seleb TikTok Clara Shinta kini jadi perbincangan publik. Mulanya, akun Twitter @Askrlfesss membagikan foto berupa tangkapan layar berisi aduan seseorang yang tak mau disebutkan namanya. Orang tersebut menuding wanita insial CS menjadi simpanan pejabat.



Dalam unggahan tersebut, Clara Shinta dirumorkan sudah berhubungan lama dengan seorang pejabat inisial DA. Bahkan, pejabat itu punya ponsel khusus demi mengabari Clara Shinta.



"Hubungan dia dan atasan gue 'DA' sudah lumayan lama. Bahkan atasan gue, punya hp lain buat chat sama si CS," tulisnya, yang dibagikan ulang di akun gosip @tante.rempong.official.



Lebih lanjut, akun itu menyebut bahwa Clara Shinta sering check in ke hotel bersama pejabat inisial DA. Selama ini dikira masih gadis, akun itu menyebut Clara Shinta sudah berstatus janda satu anak.

Clara Shinta (Foto: Instagram/@tante.rempong.official)





"Mereka beberapa kali check in ke hotel buat HS. CS in gak mikirin istri dan anak dari atasan gue ya? padahal, gue sudah check kalau si CS ini berstatus janda dan mempunyai anak. garis bawahi ya, mempunyai anak yang bernama Kiano," katanya.



Ia mengatakan bahwa pejabat inisial DA ini memiliki jabatan penting di Indonesia. Sehingga, Clara Shinta memanfaatkan momen ini untuk memperluas koneksi bisnisnya. Menurutnya, bisnisnya belum terdaftar di BPOM.



"Agak sedikit out of topic, karena gue usut CS lebih dalam ternyata ada beberapa fakta lain: - CS juga belum membayar pajak semua aset yang dia punya - Produk yang dia jual, ternyata belum BPOM jika dicheck segera ingredients. Dia sogok orang buat ngelolosin itu semua," lanjutnya.



Akun itu sengaja membongkar hal ini karena ia merasa Clara Shinta tak memikirkan perasaan istri dari pejabat tersebut. Bahkan, istri pejabat itu sudah mengetahui Clara Shinta sebagai selingkuhan.



"Kenapa gue nge base ini? Karena gue mikirin perasaan istri dan boss gue. Setelah gue cerita semua ke beliau, ternyata beliau (istri boss gue) sudah tahu juga kalau suaminya (DA) selingkuh. Tapi, beliau tidak tahu harus berbuat apa, makanya gue bantu bertindak," ungkapnya.



"FYI, boss gue mempunyai posisi yang lumayan penting di Indonesia. Makanya si CS mau jadi simpanan boss gue buat bantu usahanya dan perluas koneksi," tutupnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka justru tak kaget melihat gaya hidup Clara Shinta begitu mewah dimedia sosial.



"Gue sih gak kaget karena tiap gue komen mana ada anak muda secepat itu dapat mobil mersy pasti jadi ani-ani, kan aku gituin selalu komen aku dihapus sama tuh orang," komentar akun @putrisangprin****

"Pantesan kaya banget wkwkwkwk," tulis akun @ditakei****Pantas

"Pantes aja yahh kemana-mana sama supir, bangun rumah mewah, beli mobil mewah. Sempat bingung emang penghasilannya sebanyak apa masa iya mengalahkan mbak Shandy MSGLOW. Ternyata ehh ternyata," lanjut akun @saras****