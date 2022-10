Batal Tampil di Acara Jimmy Fallon, Selena Gomez Terpapar Covid-19

ERA.id - Penyanyi sekaligus aktris Selena Gomez mengungkap dirinya telah terpapar Covid-19. Kondisi ini membuat ia terpaksa membatalkan penampilannya di acara Tonight Show yang dipandu oleh Jimmy Fallon.



Melalui serangkaian unggahan di Instagram pribadinya, pelantun "Lose You to Love Me" itu mengatakan dirinya positif Covid-19 sebelum tampil di acara Jimmy Fallon. Namun ia memastikan kondisinya baik-baik saja dan sedang beristirahat untuk memulihkan kesehatannya.



"Aku tidak akan berada di Fallon malam ini. Saya akhirnya mendapatkan COVID tetapi saya sedang beristirahat dan merasa baik-baik saja," tulisnya.



Meski pun kondisi kesehatannya kurang baik, Selena Gomez tetap memberi peringatan akan bahaya Covid-19 yang masih mengintai. Ia juga menyarankan agar masyarakat mendapatkan booster vaksin demi mengurangi resiko paparan Covid-19.



"Pengingat ramah COVID masih ada di luar sana. Dapatkan pembaruan pada booster Anda. Saya sebenarnya dijadwalkan untuk mendapatkan milik saya minggu ini. Cinta kalian semua," tutupnya.



Dijadwalkan sebelumnya, Selena Gomez akan tampil di acara Tonight Show with Jimmy Fallon untuk mempromosikan film dokumenter terbarunya, My Mind & Me. Film dokumenter itu berisikan masalah kesehatan fisik dan mentalnya serta upayanya untuk sembuh selama enam tahun terakhir.



Film dokumenter yang akan tayang pada 4 November mendatang itu juga akan disertai dengan peluncuran lagu terbaru Gomez dengan berjudul yang sama.