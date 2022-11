Jadi Kejutan Bersama, Momen Haru Post Malone Bantu Fan Umumkan Jenis Kelamin Anak dari Atas Panggung

ERA.id - Memen haru menjadi kejutan dalam pertunjukkan yang digelar Post Malone saat tur bertajuk Twelve Carat Tour di Tulsa, Jumat, 28 Oktober 2022. Pada pertunjukkan itu ia membantu fan yang datang untuk mengumumkan jenis kelamin calon buah hati dari pasangan yang datang menonton.

Dilansir dari NME, Selasa (2/11/2022), Rapper bernama asli Austin Richard Post, berjalan di sekitar panggung untuk menyapa para penggemar sambil membagikan tanda tangan. Tidak lama dari itu, salah satu pasangan memberikan surat untuk Post Malone buka. Dalam surat tersebut adalah jenis kelamin dari anak mereka.

Pasangan itu dikabarkan belum tahu soal kelamin anaknya, apakah laki-laki atau perempuan.

"Beri tahu aku jenis kelamin anaku," ucap Fans.

"Kamu ingin aku memberitahumu," balas Post Malone.

Pelantun lagu "Circles" kemudian membuka surat tersebut. Dia langsung menunjukan wajah yang bahagia, serta mengungkapkan bahwa pasangan itu akan memiliki bayi perempuan.

"Terima kasih," tutur Post Malone sambil menjabat tangan pasangan itu.

Post Malone helped a couple with their GENDER REVEAL!

Watch the sweet moment...#heymorton #z90 #postmalone pic.twitter.com/MrfbkEODYk