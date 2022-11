Selena Gomez Ungkap Kemungkinan Tidak Bisa Punya Anak, Gegara Bipolar?

ERA.id - Penyanyi sekaligus aktris Selena Gomez mengungkap kemungkinan dirinya tidak bisa memiliki anak. Hal ini lantaran dirinya mengidap bipolar.

Dalam sebuah wawancara bersama Rolling Stones, bintang Only Murder in the Building itu mengaku pasca didiagnosis bipolar dan diberi obat-obatan kondisi kesehatannya menurun. Bahkan obat yang dikonsumsinya itu disebut bisa mempengaruhi kemampuannya untuk memiliki anak.

“Itu (punya anak) adalah hal yang sangat besar, besar, sekarang dalam hidup saya," kata Gomez, dikutip ET, Jumat (4/11/2022).

Lalu, kata Gomez, meski kemungkinan memiliki anak sangat kecil, ia tidak menutup diri untuk bisa memilikinya. Ia dengan senang hati menerima kehadiran buah hati bila memang memungkinkan.

“Bagaimanapun saya ditakdirkan untuk memilikinya, saya akan melakukannya,” akunya.

Terlepas dari ketakutan akan ketidaksuburan, Gomez menjelaskan bahwa menemukan pengobatan yang tepat untuk gangguan bipolarnya menjadi hal terpenting. Ia juga menyebut dirinya perlu melakukan detoks lantaran obat-obatan yang di konsumsi memiliki pengaruh pada janin.

“Saya harus detoks, pada dasarnya, dari obat-obatan yang saya pakai. Saya harus belajar bagaimana mengingat kata-kata tertentu. Saya akan lupa di mana saya berada ketika kami berbicara,” ungkapnya.

Menurut laman WebWD, mengkonsumsi obat bipolar tertentu selama kehamilan menimbulkan peningkatan risiko cacat lahir pada trimester pertama. Cacat potensial termasuk cacat tabung saraf, cacat jantung, dan keterlambatan perkembangan atau masalah neurobehavioral.

Lebih lanjut, pelantun “Look at Her Now” itu mengungkap butuh banyak waktu baginya untuk bisa menerima kondisi bipolar.

“Butuh banyak kerja keras bagi saya untuk menerima bahwa saya bipolar, tetapi belajar bagaimana menghadapinya karena itu tidak akan hilang,” tutupnya.