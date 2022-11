5 Tahun Pacaran Luhan Eks EXO Akhirnya Daftar Pernikahan, Pesta Menyusul, Kapan?

ERA.id - Mantan member EXO, Luhan, dilaporkan sudah mendaftarkan pernikahannya dengan aktris Guan Xiao Tong. Pernikahan tersebut akhirnya terlaksana usai keduanya menjalin cinta selama lima tahun.

Menurut laporan ET Taiwan, Luhan dan Guan Xiao Tong telah mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Hal ini menjadikan pasangan itu resmi menjadi sepasang suami istri setelah lima tahun berpacaran.

Meski telah mendaftarkan pernikahan, Luhan dan Xiao Tong tidak akan mengadakan pesta tahun ini. Keduanya disebut akan menggelar acara pernikahan tahun 2023 lantaran lonjakan Covid-19 kembali meningkat di Tiongkok.

Luhan dan Xiao Tong pertama kali merajut cinta di tahun 2017 setelah bertemu di drama Sweet Combat. Hubungan itu diumumkan langsung oleh Luhan melalui akun Weibo miliknya dengan menyebut Xiao Tong sebagai kekasihnya.

“Ini pacarku!” tulis Luhan saat itu.

Sementara itu, Luhan dikenal sebagai member EXO khususnya EXO-M di tahun 2012. Namun ia memutuskan keluar dari SM Entertainment di tahun 2014 dan memilih fokus untuk berkarier di China.

Sejak berkarier di China, Luhan berhasil mencapai kesuksesan dan menjadi salah satu solois terpopuler di Tiongkok. Sedangkan Guan Xiao Tong merupakan seorang aktris sekaligus penyanyi yang debut tahun 2001. Kariernya mulai melambung berkat bermain dalam drama To Be A Better Man di tahun 2016.



Terkait kabar pernikahan tersebut, baik Luhan maupun Guan Xiao Tong belum memberikan tanggapan.