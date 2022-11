Dirumorkan Saling Bermusuhan, Kanye West Kedapatan Ngobrol Bareng Kim Kardashian, Akur?

ERA.id - Kim Kardashian dengan mantan suaminya, Kanye West, sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya, dirumorkan bahwa mereka saling bermusuhan, akibat kontroversi Kanye yang mengejek orang Yahudi di Twitter.

Dilansir dari Pagesix, Senin, (7/11/2022), meski di tengah isu panas antara Kanye dan Kim, yatanya mereka berdua kedapatan sedang mengobrol dalam acara sepak bola, di Stadion SoFi pada hari Sabtu (5/11/2022), waktu setempat.

Kim yang megenakan sweter dan celana bewarna hitam. Sedangkan Kanye mengenakan jaket abu-abu, celana krem, dan sepasang sepatu bot cokelat.

Foto itu memperlihatkan, Kim dan Kanye sedang mengobrol di samping lapangan, sembari ditemani anak sulungnya, North.

Tidak dijelaskan apa yang sedang mereka bicarakan. Namun, dari kejadian itu menunjukan chemistry keduanya yang mulai akur kembali. Sangat berbeda dengan hubungan mereka di bulan lalu.

Kim Kardashian and Kanye West are back on speaking terms, talking to each other at Saint's flag football game. https://t.co/7wPV36zOPW