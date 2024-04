Diduga Disindir Taylor Swift di Lagu Terbaru, Kim Kardashian Langsung Kehilangan Ratusan Ribu Pengikut di Instagram

ERA.id - Taylor Swift diduga menyindir Kim Kardashian di salah satu lagu baru miliknya dalam album terbaru bertajuk The Tortured Poets Department: The Anthology, yang rilis pada 19 April 2024 lalu. Lagu tersebut yang berjudul “Thank You Aimee”.

Dilansir dari Page Six, pada lagu tersebut, liriknya mengisahkan tentang seorang pelaku bullying di sekolah menengah. Pelaku bullying itu disebut ‘berkulit tembaga, bersemprot tanning’.

Pada lirik lainnya juga membahas tentang perilaku si pelaku pembully yang sangat menyakitkan, hingga sulit untuk dimaafkan dan dilupakan.

“I can’t forget the way you made me heal,” penggalan lirik lagu “Thank You Aimee”.

Penggemar kemudian menduga bahwa sosok pelaku bullying tersebut dimaksudkan kepada Kim Kardashian. Hal ini pun langsung berdampak kepada Kim Kardashian.

Mantan istri Kanye West itu langsung kehilangan lebih dari 100 ribu pengikut di Instagram-nya. Sebelumnya akun Kim Kardashian memiliki pengikut sebanyak 364,6 juta, tetapi pada Senin (22/4/2024) menjadi 363 juta.

Sementara itu, Taylor Swift dan Kim Kardashian memang sudah lama tidak akur. Keduanya berselisih sejak Kim Kardashian masih menikah dengan Kanye West pada 2016 lalu.

Perselisihan tersebut dimulai dari lagu Kanye West “Famous”, yang menyebut Taylor Swift sebagai bitch atau jalang. Kim mengatakan bahwa Taylor Swift sudah mengizinkan hal tersebut, namun dari pihak Taylor Swift membantah.