YouTuber Transgender Asal Amerika Ditangkap, Usai Jalan Telanjang di Sebuah Hotel Miami

ERA.id - Nikita Dragun adalah seorang transgender sekaligus YouTuber keturunan Amerika-Filipina. Baru-baru ini, dia membuat keributan dengan menyiram pihak kepolisian dan berjalan telanjang di The Goodtime Hotel, Miami, Amerika.

Dilansir dari Aceshowbiz, Rabu, (9/11/2022), sebelumnya, Nikita sempat membuat keributan di salah satu klub malam di Miami, hari Minggu, 6 November 2022.

Dia sempat dibawa keluar dari klub, karena terlibat pertengkaran dengan pria yang menggangu salah satu wanita di sana.

"Perlu diperjelas, saya melihat seorang pria "meletakkan tangannya" pada seorang wanita. Aku tahu, aku seperti boneka dari luar, tapi di dalam, aku masih bisa memukul seperti pria jantan," tulis klarifikasi Nikita di Twitter.

Keesokan harinya, Senin, 7 November 2022. polisi sempat mendapatkan laporan dari staff hotel, bahwa Nikita dalam waktu yang lama telah mengganggu pengunjung hotel sambil telanjang bulat.

Setelah diamankan, YouTuber itu lalu dibawa ke kamar hotelnya, di sana terdengar alunan musik yang sangat keras. Polisi sempat menegurnya soal suara musik yang menggangu.

Tidak perduli dengan teguran tersebut, Nikita langsung masuk ke kamar dan membanting pintu di depan polisi. Dia juga sempat membuka pintu kembali sambil melontarkan ucapan kesal.

"Anda mau apa lagi?!," ucap Nikita.

Wanita berusia 26 tahun itu kemudian menyiram polisi menggunakan air botol. Segera polisi menangkapnya dan membawanya ke Miami-Dade County's Turner Guilford Knight Correctional Center, dengan tebusan 5.000 dolar atau Rp78 juta.

Nikita Dragun was arrested by Miami Police for battery on police officers after swimming and walking around naked, causing a disturbance to hotel goers. pic.twitter.com/2Rme4mbkBu