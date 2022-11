Meyden Menangis, Deddy Corbuzier Minta Maaf dan Singgung Keperawanan: Saya Malah Empati Soal Keluarganya

ERA.id - Seleb TikTok sekaligus pro player Mobile Legends, Meyden menangis ketika dirinya dituding panjat sosial alias pansos berkolaborasi dengan Deddy Corbuzier. Hingga akhirnya, kekecewaan Meyden dicurahkan lewat media sosial.



Meyden kecewa dengan suami Sabrina Chairunnisa karena masa lalunya dianggap jadi bahan lelucon. Meyden tak terima Deddy bersama Agung Karmalogy membahas soal menjual keperawanan. Meyden meminta Deddy untuk tak menayangkan video podcast-nya.



Tetapi, netizen merasa Deddy Corbuzier tak terima karena podcast tersebut tak ditayangkan. Saat mengundang Agung Karmalogy, Deddy diduga kembali menyindir Meyden.



Mengetahui Meyden menangis-nangis, pria berusia 46 tahun ini akhirnya angkat bicara. Ia meminta maaf atas lelucon soal jual keperawanan. Ia mengakui acara podcast-nya bersama Agung yang membahas soal keperawanan sudah berlebihan.





"Fansnya yang minta saya minta maaf ke idolanya, karena kata-kata saya atau candaan saya yang kelewatan. I' am very sorry, saya minta maaf sekarang," ujar Deddy Corbuzier, dikutip dari akun gosip Instagram @rumpi_gosip.



"I’m very sorry saya minta maaf seandainya ada kata-kata atau candaan saya di video ke-2 yang menyakiti hati seseorang, i am very sorry sampai dia nangis di live i’m very sorry," tambahnya.



Deddy Corbuzier menegaskan Meyden tak ingin video podcast pertama itu tayang karena ada bintang tamu lain, yakni Agung Karmalogy. Lalu, Meyden tak terima keduanya berguyon soal jual keperawanan.



"Tapi saya juga harus klarifikasi sesuatu. Jadi, video pertama tidak boleh tayang. Karena ada bintang tamu lain dan katanya saya bercanda tentang keperawanan atau jual keperawanan," jelasnya.



Tetapi, mantan suami Kalina Ocktaranny ini menegaskan bahwa dirinya dan Agung tak pernah melemparkan candaan lebih dulu soal keperawanan.



"Ini harus saya klarifikasi, karena sampai detik ini, coba minta izin untuk tayang video pertamanya. Anda akan lihat siapa yang pertama kali bercanda tentang perawan siapa, yang pertama kali ketawa ketiwi itu siapa, bukan saya bukan Agung," katanya.



Deddy mengaku empati dan fokus membahas keluarga saat itu. Deddy akui dirinya tertawa pasca Meyden bicara soal keperawanan. Hingga akhirnya, Deddy mencairkan suasana dan tak mau membahas keperawanan.



"Saya malah empati soal keluarganya, ayahnya dan karier games dia sampai sukses seperti apa. Itulah yang saya lakukan," terangnya.



"Saya mulai ketawa ketika mendengar dia mengatakan 'saya mau jual keperawanan saya karena terinspirasi dari film taken om'. Jadi kita cairkan suasananya dan kita ketawa ketiwi setelah itu," tambahnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen menanggapinya secara netral dan ingin podcast itu ditayangkan. Sementara, netizen lainnya tetap menghujat Deddy Corbuzier.



"Emang harusnya lihat video yang nggak boleh tayang itu dulu sih, baru bisa menilai kenyataan ya kaya gimana," komentar akun @nyyy****_

"Up aja videonya biar publik yang menilai!!! oiya kan si ceweknya nggak mau di up yaaa, kenapa? biar ketauan siapa yang bener dan salah yaa???," tulis akun @lollypop_*****

"Masalahnya lu ghibahin hal yang tidak di izinkan untuk di publikasi. Kalau minta maaf ya minta maaf aja nggak usah cari pembenaran lain! Gua sebagai netizen gemes sama isi podcastnya bukan karena alesan isi podcastnya!," kata akun @aenu****

"Maaf ya om Deddy itu orang psikologi dan orang pinter, nggak mungkin dia ketawa-ketawa tiba-tiba narasumber lagi cerita masa lalunya yang sensitif. Netizen tuh suka mikir org yg masa lalu nya berat, ngomongnya kotor, ngomong sembarangan, itu polos, ditambah lagi dia remaja, makin di maklumi," lanjut akun @cocor****