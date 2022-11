Disebar Ariel Tatum, Gading Marten dan Paola Serena Rangkulan Mesra, Resmi Pacaran?

ERA.id - Ariel Tatum membagikan foto mesra antara Gading Marten dan Paola Serena lewat unggahan Instagram Storiesnya. Pada foto yang tampaknya di tempat seperti kelab malam itu, Gading dan Paola tampak begitu dekat.



Terlihat Paola Serena merangkul sambil memiringkan kepala ke arah Gading Marten yang duduk di sampingnya. Gading sendiri menyandarkan tubuhnya ke arah Paola dengan senyum ke arah kamera.

Gading Marten dan Paola Serena di postingan Ariel Tatum (Instagram/arieltatum)





"Stay up late tonight just for the two of them (begadang malam ini untuk mereka berdua)," tulis Ariel Tatum pada keterangan unggahannya dengan menyematkan emoji hati, pada Selasa (15/11/2022).



Postingan foto Gading Marten dan Paola Serena ini tentu saja mencuri perhatian publik. Terlebih sebelumnya saat tampil di YouTube TS Media, Gading memang mengakui menjalin kedekatan dengan Paola Serena.



"Paola Serena adalah cewek yang sedang dekat dengan Gading Marten," kata host TS Media, Marianne Rumantir.



"Fakdus, fakta dusta. Temanan baik. Cakep sih, suka, we'll see, belum tahu," ujar Gading Marten.