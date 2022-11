Jennie Ungkap Member BLACKPINK Tak Tidur Empat Hari Selama Syuting MV Shut Down

ERA.id - Jennie BLACKPINK mengungkapkan fakta dibalik pembuatan musik video lagu utama album terbaru grupnya, yaitu "Shut Down". Jennie mengatakan bahwa selama proses syuting dirinya dengan Rosé, Jisoo, dan Lisa tidak tidur selama empat hari.



Hal ini diungkap Jennie saat sesi wawancaranya bersama Elle USA, yang diunggah di YouTube pada Rabu (16/11/2022). Saat ditanya kenangan favorit saat membuat karya baru bersama BLACKPINK, Jennie menjawab saat syuting "Shut Down", karena mereka tidak memiliki waktu tidur yang baik.



"Jadi terakhir kali saya berada di set, saya pikir adalah pada video terakhir kami 'Shut Down' untuk BLACKPINK. Kami tidak tidur dengan baik selama empat hari dan kami harus melakukan pengambilan gambar melalui kondisi itu," ujar Jennie.



Saat syuting musik video tersebut, Jennie mengatakan bahwa mereka harus melakukan banyak koreografi. Bahkan koreografi tersebut baru mereka pelajari saat proses syuting, karena jadwal semua member yang cukup padat.



"Ada banyak koreografi yang harus dilakukan, yang sebenarnya baru kami pelajari saat itu juga. Jadi ya itu menurut saya sangat berkesan," tuturnya.



Lebih lanjut, penyanyi berusia 26 tahun itu mengaku bahwa ia dan member BLACKPINK banyak menghabiskan waktu bersama selama proses pembuatan album Born Pink. Momen tersebut sangat ia sukai karena bisa mengenal lebih dalam satu sama lain.



"Mengerjakan album terbaru kami, mengobrol di dalam studio, nongkrong bersama anggot dan produser kami, Teddy, apa pun yang kita bicarakan itu menjadi cerita yang kami ingat," pungkas Jennie.



Sementara itu, BLACKPINK saat ini sedang disibukkan dengan tur dunia mereka, yang kini tengah menyambangi berbagai kota di Amerika Utara. BLACKPINK dijadwalkan untuk menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 11 dan 12 Maret 2023 mendatang.