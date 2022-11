Manchester United Copot Poster Ronaldo di Old Trafford, Gegara Wawancara Kontroversial?

ERA.id - Manchester United kembali menunjukkan kekecewaannya terhadap Cristiano Ronaldo. Kali ini poster Ronaldo di Old Trafford diturunkan oleh klub.



Penurunan mural raksasa Cristiano Ronaldo itu terjadi di Old Trafford, markas besar Manchester United, Rabu (16/11/2022) waktu setempat. Diketahui pencopotan ini dilakukan di hari yang sama saat wawancara bagian pertama Ronaldo dengan Piers Morgan ditayangkan.



Menurut laporan Manchester Evening News, penurunan poster raksasa Ronaldo itu dilakukan lantaran Old Trafford akan dibranding dengan Piala Dunia Liga Rugby pada akhir pekan. Olf Trafford tercatat menjadi tuan rumah untuk final Piala Dunia Liga Rugby putra dan putri Sabtu mendatang.



"Ruang raksasa di atas megastore di halaman depan sekarang akan menampilkan branding menjelang final pameran itu, dengan pertemuan Australia dan Selandia Baru di final putri pada pukul 13:15 dan Australia menghadapi Samoa di final putra pada pukul 16:00," kata laporan tersebut.



Gambar poster Ronaldo yang dirobohkan telah menarik perhatian setelah terungkap bahwa dia memberikan wawancara kontroversial, yang akan disiarkan secara penuh pada Rabu dan Kamis malam di TalkTV.



Klip pertama dari wawancara dirilis di media sosial pada Minggu malam dan menampilkan Ronaldo menuduh klub "mengkhianatinya" dan sang penyerang mengatakan dia tidak menghormati Erik ten Hag.



Tetapi wawancara dibatalkan hanya beberapa jam setelah United mengalahkan Fulham 2-1 dalam pertandingan terakhir Liga Premier mereka sebelum musim istirahat untuk Piala Dunia. Sementara Ronaldo saat ini berada di Qatar bersama rekan setimnya di Portugal menjelang turnamen yang dimulai pada hari Minggu.



United mengeluarkan pernyataan pada hari Senin setelah klip pertama muncul dari wawancara. Klub menyatakan telah mencatat seluruh hasil wawancara kontroversial itu dan akan mempertimbangkan nasib Ronaldo setelah hasil wawancara tayang sepenuhnya.



"Manchester United mencatat liputan media tentang wawancara dengan Cristiano Ronaldo. Klub akan mempertimbangkan tanggapannya setelah fakta lengkap ditetapkan," bunyi pernyataan Manchester United.



"Fokus kami tetap pada persiapan paruh kedua musim ini dan melanjutkan momentum, kepercayaan dan kebersamaan yang dibangun di antara para pemain, manajer, staf, dan penggemar," tutupnya.