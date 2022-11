Apa Saja Warna Primer? Ternyata Tidak Melulu Merah, Kuning, dan Biru

ERA.id - Ketika Anda mencari di Google, tentang apa saja warna primer maka akan dapat mudah jawaban ditemukan yaitu merah, kuning dan biru. Artikel ini akan membahas pengertian secara menyeluruh mengenai warna primer.

Dunia warna sangat luas, tetapi semuanya pada akhirnya dimulai dengan warna primer. Kebanyakan orang tahu warna primer sebagai dasar warna, tapi sebenarnya jauh lebih rumit dan menarik.

Untuk membantu Anda memahami warna primer dengan lebih baik, kami akan menjawab pertanyaan, "apa itu warna primer" untuk menjelaskan warna primer di setiap model warna, menyanggah beberapa kesalahpahaman umum tentang warna primer, dan menjelaskan mengapa semua ini penting.

Apa Saja Warna Primer?

Apa itu warna primer, mengapa itu penting, bagaimana Anda dapat menggunakannya dalam seni dan desain, dan bagaimana tidak menggunakannya.

Tiga warna primer adalah induk asli dari semua warna lainnya. Anda dapat menemukan warna primer pada roda warna di setiap ujungnya, dengan jarak yang sama satu sama lain.

Namun, warna primer lebih rumit dari yang biasanya diasumsikan kebanyakan orang. Anda mungkin belajar di sekolah bahwa warna primer adalah merah, kuning, dan biru (RYB). Memang benar, itu hanya berlaku untuk model RYB, yang berlaku saat mencampur cat.

Sementara itu warna primer dalam cahaya adalah model merah, hijau dan biru (RGB) yang didasarkan pada tiga jenis reseptor warna di retina yang disebut sel kerucut. Sel tersebut masing-masing memiliki sensitivitas broadband tetapi sensitivitas maksimum pada panjang gelombang yang berbeda.

Konsekuensi dari hal ini adalah reproduksi warna bersifat trikromatik – penggunaan tiga warna primer memungkinkan reproduksi berbagai warna. Oleh karena itu, model RGB paling banyak digunakan dalam ilmu warna modern.

Tetapi seperti kebanyakan konsep yang tampaknya sederhana, jawaban mengenai warna primer sebenarnya jauh lebih kompleks. Dilansir dari howstuffworks, warna primer merupakan sebuah kesepakatan dan bergantung pada konteks.

Perbedaan Warna Primer

Dengan kata lain, jika Anda berbicara tentang melukis, maka warna primer adalah merah, kuning, dan biru. Namun, jika Anda berbicara tentang fisika dan cahaya, warna primer Anda adalah merah, hijau, dan biru.

Alasan kontradiksi yang membingungkan mengenai warna primer adalah bahwa ada dua teori warna yang berbeda untuk "warna material" seperti yang digunakan oleh pelukis dan untuk cahaya berwarna. Kedua teori ini dikenal sebagai sistem warna aditif dan subtraktif.

Stephen Westland, Profesor Ilmu Warna di University of Leeds di Inggris memecah hal-hal menjadi istilah sederhana tersebut, berikut kutipannya:

"Kita melihat karena cahaya memasuki mata kita. Cahaya memasuki mata kita dengan dua cara: (1) langsung dari sumber cahaya; dan (2) dipantulkan dari suatu objek. Ini mengarah pada dua jenis pencampuran warna, aditif dan subtraktif."

Sementara itu, Mark Fairchild, profesor dan direktur Program of Color Science/Munsell Color Science Laboratory di Rochester Institute of Technology di New York menjelaskan jika warna terbentuk dari dua sistem.

"Itu untuk memodulasi respons dari tiga jenis fotoreseptor kerucut di mata kita. Mereka kira-kira sensitif terhadap cahaya merah, hijau, dan biru. Primer aditif melakukan ini secara langsung dengan mengontrol jumlah cahaya merah, hijau, dan biru yang kita lihat dan karena itu hampir secara langsung memetakan ke respons visual. Pendahuluan subtraktif juga memodulasi cahaya merah, hijau, dan biru, tetapi sedikit kurang langsung."

