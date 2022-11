Berani Mangkir dari Sidang Cerai dengan Wendy Walters, Reza Arap Dihujat di Postingan Terbaru

ERA.id - Reza Arap menuai banyak hujatan di kolom komentar postingan terbarunya di Instagram. Hujatan tersebut disampaikan oleh netizen karena Reza Arap mangkir dari agenda sidang cerainya dengan Wendy Walters.



Kuasa hukum Wendy Walters, Johanes Gea, Reza tidak bisa hadir sidang karena memiliki urusan pribadi di Bali. Lewat postingan Instagramnya, Reza membagikan beberapa fotonya bersama teman-temannya.



Pada postingan terakhirnya, Reza mengunggah fotonya dengan seorang pengusaha muda, Ibnu Riza. Terlihat pada foto keduanya menikmati waktu bersama, dan Reza mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibnu.





"Happy Birthday si tiba-tiba deket wkwk," tulis Reza Arap, Selasa (22/11/2022).



Postingan Reza Arap tersebut sontak menuai komentar hujatan dari netizen. Ini lantaran Reza memilih untuk bermain bersama temannya, daripada menghadiri sidang cerai yang merupakan kewajibannya.



"Setidaknya seperti cowok bang, datang ke mediasi. Kau yang memulai, berani bertanggung jawab," komentar salah satu netizen.



"Ngaku laki, tapi gini. Finish what u started at least, cong ah," ucap yang lain.



"Goblok bukannya hadir mediasi, malah kelayapan," sambung yang lain.