Masih Merasa Terluka, Gisel Ngaku Sedih Saat Ada yang Bercanda Kasus Video Syur

ERA.id - Gisella Anastasia atau biasa disapa Gisel mengaku masih merasa terluka atas kasus video syurnya dengan Michael Yukinobu, yang viral pada 2020 lalu. Gisel mengaku sedih jika ada orang yang bercanda mengenai kasus video syur tersebut.



"Sel ada nggak sih menurut lu sesuatu yang terlalu serius untuk dibecandain sama orang?" tanya Daniel Mananta pada unggahan TikToknya.



"Paling yang bikin aku bisa sedih mungkin satu area sih, about the case (kasus video syur)," jawab Gisel.



Mantan istri Gading Marten itu mengaku masih merasa terluka akibat kasus video syurnya. Ia masih bekerja keras untuk berdamai dengan kasus tersebut dan saat ini sudah lebih baik.



"Lukanya itu belum terlalu kering banget buat aku. Tapi belajar dan berproses terus gitu. Sampai sekarang juga sudah much better," jelasnya.



Lebih lanjut, Gisel mengatakan bahwa ia selalu berserah kepada Tuhan dalam menghadapi masalah tersebut. Dengan demikian membuat Gisel bisa tetap menjalani hidupnya hingga saat ini.



Itu aku merasa untuk bisa jalan sampai sekarang, untuk kerja, bersama keluarga, aku sama Tuhan kerja keras banget," pungkas Gisel.