Kecewa Niko Al Hakim Rayakan Ulang Tahun Xabiru Duluan, Postingan Keluhan Rachel Vennya Dijulidin Netizen

ERA.id - Rachel Vennya belum lama ini menuai banyak kritikan dari netizen. Kritikan ini diberikan usai Rachel diduga lebih memilih menghadiri pernikahan temannya di hari ulang tahun anaknya, Xabiru, pada 12 Desember 2022.



Awalnya, Rachel mengungkap kekecewaannya kepada mantan suaminya, Niko Al Hakim, yang lebih dahulu merayakan ulang tahun Xabiru. Ia menyesalkan sikap Niko yang tidak menunggunya dan tidak melakukan video call saat kejutan untuk Xabiru diberikan.



Rachel Vennya mengunggah tangkapan layar pesannya dengan Niko Al Hakim. Pada pesan tersebut, Rachel meminta merayakan ulang tahun Xabiru pada 13 Desember 2022, setelah ia pulang dari Bali, lokasi pernikahan temannya.



"Boleh surprisein abangnya bareng? Aku balik 13, jgn duluin aku boleh?" pesan Rachel Vennya diunggah di Instagram Storiesnya.



Sikap Rachel Vennya ini sontak mendapat kritikan dari netizen, karena ia memilih mementingkan pernikahan teman daripada hari spesial anaknya. Namun, Rachel sempat memberikan alasan harus menghadiri pernikahan temannya dan tidak bisa pulang tepat waktu.

Unggahan Rachel Vennya (Twitter)





"Aku datang ke nikahan teman aku yg sekali seumur hidup dan jadi bridesmaid juga, plus aku yg kasih speech di nikahan dia karena sahabatan sama aku dan nemenin aku pasca perceraian," kata Rachel Vennya.



"Aku gak bisa plg tgl 13 krn sangat kecapean dan aku demam berkali2, aku infus hampir setiap hari, walaupun ujung2nya aku balik juga hari ini. Sbnrnya yg aku pengenin cm kebersamaan aja, dan aku ga akan pernah melangkahi figur ayahnya sampai kapan pun," tambahnya.



Meski demikian, kritikan terus dilayangka ke Rachel Vennya. Banyak netizen bereaksi julid di Twitter meminta Rachel Vennya berhenti seolah dirinya menjadi korban, padahal lebih mementingkan hal lain dibanding anak-anaknya.



"Playing victim terus. Aku kira seorang ibu bakal prioritasin their kids over anything. Please yang berhak bahagian bukan cuma Rachel Vennya," kata salah satu netizen.



"Kemarin kabur karantina alasannya bela-belain buat anak, sekarang anak ultah mana? Okelah dtg nikahan teman penting, tp kan acaranya selesai kemarin, gedek banget lihatnya, playing victim," ucap yang lain.



"Giliran udh dihujat posting anaknya deh, lu benar2 definisi playing victim sih," sambung yang lainnya.